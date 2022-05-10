Рейтинг@Mail.ru
Международные организации игнорируют преступления Киева, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787800536.html
Международные организации игнорируют преступления Киева, заявило Минобороны
Международные организации игнорируют преступления Киева, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.05.2022
Международные организации игнорируют преступления Киева, заявило Минобороны
Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:52
2022-05-10T22:34
в мире
киев
украина
донбасс
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154782/29/1547822924_0:0:2362:1329_1920x0_80_0_0_d6ff06c19dd4119fcf95c3dc3409869c.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в Лисичанске в ЛНР выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что факты использования вооруженными формированиями Украины больниц, жилых домов, церквей, детских садов и оздоровительных лагерей, а также школы и других гражданских объектов для укрытия боевиков и размещения вооружения свидетельствуют, что киевские власти уверены в своей безнаказанности за совершенные военные преступления против собственных граждан, а жизни мирных людей для Киева абсолютно не важны."При этом Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинских воинских формирований против жителей республик Донбасса и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, совершаемые при полном одобрении западных кураторов во главе с США", - заявил Мизинцев.
https://ria.ru/20220510/vsu-1787798752.html
киев
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154782/29/1547822924_163:0:2207:1533_1920x0_80_0_0_7a9e7e3ef33070d2c5d2fe31bf0bbff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, донбасс, обсе
21:52 10.05.2022 (обновлено: 22:34 10.05.2022)
 
Международные организации игнорируют преступления Киева, заявило Минобороны

Мизинцев: международные организации игнорируют преступления Киева против мирных жителей

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в Лисичанске в ЛНР выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что факты использования вооруженными формированиями Украины больниц, жилых домов, церквей, детских садов и оздоровительных лагерей, а также школы и других гражданских объектов для укрытия боевиков и размещения вооружения свидетельствуют, что киевские власти уверены в своей безнаказанности за совершенные военные преступления против собственных граждан, а жизни мирных людей для Киева абсолютно не важны.
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 21:34
ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах
"При этом Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинских воинских формирований против жителей республик Донбасса и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, совершаемые при полном одобрении западных кураторов во главе с США", - заявил Мизинцев.
 
В миреКиевУкраинаДонбассОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала