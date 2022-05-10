21:52 10.05.2022 (обновлено: 22:34 10.05.2022)
Международные организации игнорируют преступления Киева, заявило Минобороны
Мизинцев: международные организации игнорируют преступления Киева против мирных жителей
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в Лисичанске в ЛНР выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что факты использования вооруженными формированиями Украины больниц, жилых домов, церквей, детских садов и оздоровительных лагерей, а также школы и других гражданских объектов для укрытия боевиков и размещения вооружения свидетельствуют, что киевские власти уверены в своей безнаказанности за совершенные военные преступления против собственных граждан, а жизни мирных людей для Киева абсолютно не важны.
"При этом Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинских воинских формирований против жителей республик Донбасса и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, совершаемые при полном одобрении западных кураторов во главе с США", - заявил Мизинцев.