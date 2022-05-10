Рейтинг@Mail.ru
ВСУ открыли огонь по Старомихайловке - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787785932.html
ВСУ открыли огонь по Старомихайловке
ВСУ открыли огонь по Старомихайловке - РИА Новости, 10.05.2022
ВСУ открыли огонь по Старомихайловке
Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:19
2022-05-10T19:19
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 18.20 (совпадает с мск), по Старомихайловке было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика, в частности населенные пункты от Станицы Луганской на север до российской границы.
https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html
https://ria.ru/20220510/donbass-1787755348.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецкая народная республика, украина
19:19 10.05.2022
 
ВСУ открыли огонь по Старомихайловке

СЦКК: ВСУ открыли огонь по Старомихайловке

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 18.20 (совпадает с мск), по Старомихайловке было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Журналисты работают за ноутбуками, Китай - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
Войну отдали в услужение лживой пропаганде
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика, в частности населенные пункты от Станицы Луганской на север до российской границы.
Снаряд упал: жители Донецка об обстреле города ракетами Ураган с кассетным боеприпасом - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 14:50Специальная военная операция на Украине
Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана"
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала