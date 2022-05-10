ВСУ открыли огонь по Старомихайловке
СЦКК: ВСУ открыли огонь по Старомихайловке
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 18.20 (совпадает с мск), по Старомихайловке было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.
5 мая, 08:00Войну отдали в услужение лживой пропаганде
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика, в частности населенные пункты от Станицы Луганской на север до российской границы.