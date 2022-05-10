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МОМ: число внутренне перемещенных лиц на Украине превысило восемь миллионов - РИА Новости, 10.05.2022
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МОМ: число внутренне перемещенных лиц на Украине превысило восемь миллионов
МОМ: число внутренне перемещенных лиц на Украине превысило восемь миллионов - РИА Новости, 10.05.2022
МОМ: число внутренне перемещенных лиц на Украине превысило восемь миллионов
Число украинцев, ставших внутренне перемещенными лицами, с 24 февраля превысило 8 миллионов человек, говорится в исследовании, проведенном Международной... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:01
2022-05-10T16:01
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости. Число украинцев, ставших внутренне перемещенными лицами, с 24 февраля превысило 8 миллионов человек, говорится в исследовании, проведенном Международной организацией по миграции (МОМ) с 17 апреля по 3 мая."Согласно последнему докладу Международной организации по миграции (МОМ), число людей, перемещенных внутри страны… превысило отметку в 8 миллионов человек. Это представляет собой 24-процентное увеличение по сравнению с первыми данными о перемещении лиц внутри страны, опубликованными 16 марта", - говорится в заявлении.Организация также сообщила о "сложной мобильности внутри Украины" и заявила, что более 2,7 миллиона человек вернулись домой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
16:01 10.05.2022
 
МОМ: число внутренне перемещенных лиц на Украине превысило восемь миллионов

Опрос МОМ: число внутренне перемещенных лиц на Украине превысило восемь миллионов

© AFP 2022 / Adek BerryГендиректор Международной организации по миграции Уильям Лэйси Свинг
Гендиректор Международной организации по миграции Уильям Лэйси Свинг - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / Adek Berry
Гендиректор Международной организации по миграции Уильям Лэйси Свинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости. Число украинцев, ставших внутренне перемещенными лицами, с 24 февраля превысило 8 миллионов человек, говорится в исследовании, проведенном Международной организацией по миграции (МОМ) с 17 апреля по 3 мая.
"Согласно последнему докладу Международной организации по миграции (МОМ), число людей, перемещенных внутри страны… превысило отметку в 8 миллионов человек. Это представляет собой 24-процентное увеличение по сравнению с первыми данными о перемещении лиц внутри страны, опубликованными 16 марта", - говорится в заявлении.
Организация также сообщила о "сложной мобильности внутри Украины" и заявила, что более 2,7 миллиона человек вернулись домой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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