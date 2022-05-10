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СМИ: Украина может "существенно увеличить" поставки топлива через Польшу - РИА Новости, 10.05.2022
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СМИ: Украина может "существенно увеличить" поставки топлива через Польшу
СМИ: Украина может "существенно увеличить" поставки топлива через Польшу - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: Украина может "существенно увеличить" поставки топлива через Польшу
Украина может "существенно увеличить" поставки топлива из США и Европы через Польшу, утверждает украинское агентство УНИАН со ссылкой на вице-премьера страны... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T03:46
2022-05-10T03:46
украина
в мире
сша
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина может "существенно увеличить" поставки топлива из США и Европы через Польшу, утверждает украинское агентство УНИАН со ссылкой на вице-премьера страны Юлию Свириденко.Украинские власти рассчитывают ввозить через польские порты нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, немецких, скандинавских и балтийских НПЗ. Отмечается, что доставлять горючее хотят "комбинированными" видами транспорт.По словам Свириденко, Киев уже получил подтверждение от польской компании PERN SA относительно дополнительных мощностей. Компании "Укрзализныця" и PKP также синхронизировали графики работы для увеличения отгрузок.Украинское интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о росте цен на топливо на Украине в связи с прекращением поставок горючего из России и Белоруссии и переходом на европейских поставщиков. "Страна" приводила слова владельца украинской сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, который утверждал, что единственным источником поставок топлива для Украины осталась Европа. По его словам, европейское горючее нужно доставлять автомобильным транспортом, тогда как ранее оно поставлялось по железной дороге и в значительно больших объемах.Ранее Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизельного топлива из резервов направят на рынок, чтобы снизить дефицит топлива в стране.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, в мире, сша
03:46 10.05.2022
 
СМИ: Украина может "существенно увеличить" поставки топлива через Польшу

УНИАН: Украина может "существенно увеличить" поставки топлива из США и Европы через Польшу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина может "существенно увеличить" поставки топлива из США и Европы через Польшу, утверждает украинское агентство УНИАН со ссылкой на вице-премьера страны Юлию Свириденко.
"Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно", - приводит агентство слова из сообщения Свириденко.
Украинские власти рассчитывают ввозить через польские порты нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, немецких, скандинавских и балтийских НПЗ. Отмечается, что доставлять горючее хотят "комбинированными" видами транспорт.
По словам Свириденко, Киев уже получил подтверждение от польской компании PERN SA относительно дополнительных мощностей. Компании "Укрзализныця" и PKP также синхронизировали графики работы для увеличения отгрузок.
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Украинское интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о росте цен на топливо на Украине в связи с прекращением поставок горючего из России и Белоруссии и переходом на европейских поставщиков. "Страна" приводила слова владельца украинской сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, который утверждал, что единственным источником поставок топлива для Украины осталась Европа. По его словам, европейское горючее нужно доставлять автомобильным транспортом, тогда как ранее оно поставлялось по железной дороге и в значительно больших объемах.
Ранее Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизельного топлива из резервов направят на рынок, чтобы снизить дефицит топлива в стране.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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