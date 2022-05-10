https://ria.ru/20220510/terrorizm-1787781970.html

Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана

Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана - РИА Новости, 10.05.2022

Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана

США считают, что террористические группировки ИГ* и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:46

2022-05-10T18:46

2022-05-10T18:46

в мире

афганистан

сша

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США считают, что террористические группировки ИГ* и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для возобновления атак за рубежом, заявил во вторник директор американской военной разведки Скотт Беррье.Он также добавил, что правящее в Афганистане движение "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в целом сдержало свое обещание сдерживать распространение террористической угрозы на территории страны.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере.* Запрещенные в России террористические организации** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220503/pentagon-1786678381.html

афганистан

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, афганистан, сша