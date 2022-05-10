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Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана - РИА Новости, 10.05.2022
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Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана
Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана - РИА Новости, 10.05.2022
Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана
США считают, что террористические группировки ИГ* и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:46
2022-05-10T18:46
в мире
афганистан
сша
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США считают, что террористические группировки ИГ* и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для возобновления атак за рубежом, заявил во вторник директор американской военной разведки Скотт Беррье.Он также добавил, что правящее в Афганистане движение "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в целом сдержало свое обещание сдерживать распространение террористической угрозы на территории страны.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере.* Запрещенные в России террористические организации** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, сша
18:46 10.05.2022
 
Глава военной разведки США: ИГ* может возобновить атаки из Афганистана

Шеф военной разведки США Беррье: ИГ* и "Аль-Каида"* могут возобновить атаки из Афганистана

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в России организация)
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ*, запрещенная в России организация) - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в России организация). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США считают, что террористические группировки ИГ* и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для возобновления атак за рубежом, заявил во вторник директор американской военной разведки Скотт Беррье.
"Мы полагаем, что ИГ* понадобится около года, "Аль-Каиде"* - чуть дольше, чтобы нарастить достаточный потенциал для возобновления атак за рубежом с территории Афганистана", - сказал Беррье во время слушаний в комитете по вооруженным делам сената конгресса США.
Он также добавил, что правящее в Афганистане движение "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в целом сдержало свое обещание сдерживать распространение террористической угрозы на территории страны.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере.
* Запрещенные в России террористические организации
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 19:01
Пентагон заявил, что США видят попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане
 
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