https://ria.ru/20220510/svinarenko-1787744336.html
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко - РИА Новости, 10.05.2022
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко
Журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался во вторник рано утром на 65-м году жизни, сообщил художник Андрей Бильжо. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:14
2022-05-10T13:14
2022-05-10T13:27
россия
общество
андрей бильжо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787739952_0:171:3070:1899_1920x0_80_0_0_0602ce2ac881070c365466b9caa327ef.jpg
МОСКВА. 10 мая - РИА Новости. Журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался во вторник рано утром на 65-м году жизни, сообщил художник Андрей Бильжо.Свинаренко работал корреспондентом и обозревателем в региональных и федеральных изданиях, главным редактором журналов, являлся автором ряда книг, входил в жюри литературной премии "Большая книга".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20211209/knigi-1763029944.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787739952_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_b6415ee65c0a5fd470a5d1937fba11cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, андрей бильжо
13:14 10.05.2022 (обновлено: 13:27 10.05.2022)
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко