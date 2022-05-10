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Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко - РИА Новости, 10.05.2022
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Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко - РИА Новости, 10.05.2022
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко
Журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался во вторник рано утром на 65-м году жизни, сообщил художник Андрей Бильжо. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:14
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россия
общество
андрей бильжо
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МОСКВА. 10 мая - РИА Новости. Журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался во вторник рано утром на 65-м году жизни, сообщил художник Андрей Бильжо.Свинаренко работал корреспондентом и обозревателем в региональных и федеральных изданиях, главным редактором журналов, являлся автором ряда книг, входил в жюри литературной премии "Большая книга".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, общество, андрей бильжо
13:14 10.05.2022 (обновлено: 13:27 10.05.2022)
 
Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко

Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖурналист Игорь Свинаренко
Журналист Игорь Свинаренко - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Журналист Игорь Свинаренко. Архивное фото
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МОСКВА. 10 мая - РИА Новости. Журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался во вторник рано утром на 65-м году жизни, сообщил художник Андрей Бильжо.

"Сегодня в 5 часов умер Игорь Свинаренко", - написал Бильжо в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Свинаренко работал корреспондентом и обозревателем в региональных и федеральных изданиях, главным редактором журналов, являлся автором ряда книг, входил в жюри литературной премии "Большая книга".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Писатель Леонид Юзефович (справа), удостоенный первой премии за роман Филэллин, на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии Большая книга в Доме Пашкова в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 21:19Культура
Объявлены лауреаты национальной премии "Большая книга"
 
РоссияОбществоАндрей Бильжо
 
 
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