https://ria.ru/20220510/svinarenko-1787744336.html

Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко

Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко - РИА Новости, 10.05.2022

Умер журналист и публицист Игорь Свинаренко

Журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался во вторник рано утром на 65-м году жизни, сообщил художник Андрей Бильжо. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:14

2022-05-10T13:14

2022-05-10T13:27

россия

общество

андрей бильжо

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МОСКВА. 10 мая - РИА Новости. Журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался во вторник рано утром на 65-м году жизни, сообщил художник Андрей Бильжо.Свинаренко работал корреспондентом и обозревателем в региональных и федеральных изданиях, главным редактором журналов, являлся автором ряда книг, входил в жюри литературной премии "Большая книга".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20211209/knigi-1763029944.html

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россия, общество, андрей бильжо