19:43 10.05.2022 (обновлено: 22:10 10.05.2022)
Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Днепропетровской областью
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 над Днепропетровской областью
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области, один вертолет Ми-8 в Херсонской области, а также четыре беспилотника в Харьковской области, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области", - заявил он.
Уже 125 украинских военных вертолетов уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщил Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплексов, 2 983 танков и других боевых бронированных машин, 351 установок реактивных систем залпового огня, 1 440 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
30 апреля, 08:00Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность