https://ria.ru/20220510/sotrudnitsa-1787712417.html

В США поймали сотрудницу полиции, которая помогла сбежать заключенному

В США поймали сотрудницу полиции, которая помогла сбежать заключенному - РИА Новости, 10.05.2022

В США поймали сотрудницу полиции, которая помогла сбежать заключенному

Полиция США после десяти дней поисков задержала сотрудницу правоохранительных органов вместе с подозреваемым убийцей, которому она, предположительно, помогла... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T02:03

2022-05-10T02:03

2022-05-10T02:03

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Полиция США после десяти дней поисков задержала сотрудницу правоохранительных органов вместе с подозреваемым убийцей, которому она, предположительно, помогла сбежать из тюрьмы, сообщил шериф округа Лодердейл в штате Алабама Рик Синглтон.Криминально-романтическая история 56-летней надзирательницы Вики Уайт и 38-летнего заключенного Кейси Уайт приковала к себе внимание американских СМИ, начавшись с побега и закончившись погоней и автоаварией."Кейси Уайт и Вики Уайт взяты под стражу", - сказал журналистам Синглтон, добавив, что для него это были "очень долгие и стрессовые полторы недели".Несмотря на общую фамилию, оба беглеца не являются родственниками.Пару задержали в штате Индиана. Пытаясь уйти от преследования, они попали в автоаварию, Мужчина, который вел машину, сдался властям, женщину, сидевшую на пассажирском месте, госпитализировали.Власти предполагают, что Вики Уайт в последний день перед выходом на пенсию добровольно вызвалась помочь Кейси Уайту, которого подозревают в убийстве женщины в 2015 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша