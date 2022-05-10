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В США поймали сотрудницу полиции, которая помогла сбежать заключенному
В США поймали сотрудницу полиции, которая помогла сбежать заключенному - РИА Новости, 10.05.2022
В США поймали сотрудницу полиции, которая помогла сбежать заключенному
Полиция США после десяти дней поисков задержала сотрудницу правоохранительных органов вместе с подозреваемым убийцей, которому она, предположительно, помогла... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T02:03
2022-05-10T02:03
2022-05-10T02:03
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Полиция США после десяти дней поисков задержала сотрудницу правоохранительных органов вместе с подозреваемым убийцей, которому она, предположительно, помогла сбежать из тюрьмы, сообщил шериф округа Лодердейл в штате Алабама Рик Синглтон.Криминально-романтическая история 56-летней надзирательницы Вики Уайт и 38-летнего заключенного Кейси Уайт приковала к себе внимание американских СМИ, начавшись с побега и закончившись погоней и автоаварией."Кейси Уайт и Вики Уайт взяты под стражу", - сказал журналистам Синглтон, добавив, что для него это были "очень долгие и стрессовые полторы недели".Несмотря на общую фамилию, оба беглеца не являются родственниками.Пару задержали в штате Индиана. Пытаясь уйти от преследования, они попали в автоаварию, Мужчина, который вел машину, сдался властям, женщину, сидевшую на пассажирском месте, госпитализировали.Власти предполагают, что Вики Уайт в последний день перед выходом на пенсию добровольно вызвалась помочь Кейси Уайту, которого подозревают в убийстве женщины в 2015 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В США поймали сотрудницу полиции, которая помогла сбежать заключенному
В США поймали сотрудницу полиции Вики Уайт, которая помогла сбежать заключенному из тюрьмы
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Полиция США после десяти дней поисков задержала сотрудницу правоохранительных органов вместе с подозреваемым убийцей, которому она, предположительно, помогла сбежать из тюрьмы, сообщил шериф округа Лодердейл в штате Алабама Рик Синглтон.
Криминально-романтическая история 56-летней надзирательницы Вики Уайт и 38-летнего заключенного Кейси Уайт приковала к себе внимание американских СМИ, начавшись с побега и закончившись погоней и автоаварией.
"Кейси Уайт и Вики Уайт взяты под стражу", - сказал журналистам Синглтон, добавив, что для него это были "очень долгие и стрессовые полторы недели".
Несмотря на общую фамилию, оба беглеца не являются родственниками.
Пару задержали в штате Индиана
. Пытаясь уйти от преследования, они попали в автоаварию, Мужчина, который вел машину, сдался властям, женщину, сидевшую на пассажирском месте, госпитализировали.
Власти предполагают, что Вики Уайт в последний день перед выходом на пенсию добровольно вызвалась помочь Кейси Уайту, которого подозревают в убийстве женщины в 2015 году.