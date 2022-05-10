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В Херсоне нашли схроны с оружием - РИА Новости, 10.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/skhrony-1787785464.html
В Херсоне нашли схроны с оружием
В Херсоне нашли схроны с оружием - РИА Новости, 10.05.2022
В Херсоне нашли схроны с оружием
Российские силовики обнаружили еще два схрона с оружием, оставленным украинскими спецслужбами для проведения диверсий на подконтрольных вооружённым силам РФ... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:15
2022-05-10T20:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
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ХЕРСОН, 10 мая - РИА Новости. Российские силовики обнаружили еще два схрона с оружием, оставленным украинскими спецслужбами для проведения диверсий на подконтрольных вооружённым силам РФ территориях Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.Автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы были найдены во дворе многоквартирного дома и под полом кухни в квартире. Обнаружены автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, штык-ножи, пистолеты, гранаты со взрывателями, наручники, ножи, кастеты, каски.Как пояснили РИА Новости сотрудники российских силовых структур, оружие удалось найти в результате отработки показаний, которые ранее дал бывший украинский полицейский - командир роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха. После встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы он добровольно сдал замаскированный склад и поделился сведениями о своих сотрудниках, разобравших по домам часть вооружений во время бегства украинских войск из Херсонской области.После проверки выданных Саламахой адресов российские силовики вышли на двух бывших подчиненных Саламахи, Романа Каминского и Сергея Остапенко, один из который поручил своей матери закопать оружие и боеприпасы во дворе дома, а второй организовал схрон на своей кухне.
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херсонская область
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Обнаружение схронов с автоматами, пистолетами и гранатами в Херсонской области
Российские силовики обнаружили еще два схрона с автоматами, пистолетами и гранатами, оставленными украинскими спецслужбами для диверсий в Херсонской области. Оружие удалось найти благодаря данным бывшего украинского полицейского - командира роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковника Николая Саламахи.
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, в мире
19:15 10.05.2022 (обновлено: 20:50 10.05.2022)
 
В Херсоне нашли схроны с оружием

В Херсоне нашли два схрона с оружием, предназначенным для проведения диверсий

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ в разрушенном доме
Военнослужащий ВСУ в разрушенном доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ в разрушенном доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 10 мая - РИА Новости. Российские силовики обнаружили еще два схрона с оружием, оставленным украинскими спецслужбами для проведения диверсий на подконтрольных вооружённым силам РФ территориях Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
Автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы были найдены во дворе многоквартирного дома и под полом кухни в квартире. Обнаружены автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, штык-ножи, пистолеты, гранаты со взрывателями, наручники, ножи, кастеты, каски.
Как пояснили РИА Новости сотрудники российских силовых структур, оружие удалось найти в результате отработки показаний, которые ранее дал бывший украинский полицейский - командир роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха. После встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы он добровольно сдал замаскированный склад и поделился сведениями о своих сотрудниках, разобравших по домам часть вооружений во время бегства украинских войск из Херсонской области.
После проверки выданных Саламахой адресов российские силовики вышли на двух бывших подчиненных Саламахи, Романа Каминского и Сергея Остапенко, один из который поручил своей матери закопать оружие и боеприпасы во дворе дома, а второй организовал схрон на своей кухне.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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