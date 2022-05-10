https://ria.ru/20220510/skhrony-1787785464.html

В Херсоне нашли схроны с оружием

В Херсоне нашли схроны с оружием - РИА Новости, 10.05.2022

В Херсоне нашли схроны с оружием

Российские силовики обнаружили еще два схрона с оружием, оставленным украинскими спецслужбами для проведения диверсий на подконтрольных вооружённым силам РФ... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:15

2022-05-10T19:15

2022-05-10T20:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783601104_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_76124678749f9994e96e74656dd4e087.jpg

ХЕРСОН, 10 мая - РИА Новости. Российские силовики обнаружили еще два схрона с оружием, оставленным украинскими спецслужбами для проведения диверсий на подконтрольных вооружённым силам РФ территориях Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.Автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы были найдены во дворе многоквартирного дома и под полом кухни в квартире. Обнаружены автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, штык-ножи, пистолеты, гранаты со взрывателями, наручники, ножи, кастеты, каски.Как пояснили РИА Новости сотрудники российских силовых структур, оружие удалось найти в результате отработки показаний, которые ранее дал бывший украинский полицейский - командир роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха. После встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы он добровольно сдал замаскированный склад и поделился сведениями о своих сотрудниках, разобравших по домам часть вооружений во время бегства украинских войск из Херсонской области.После проверки выданных Саламахой адресов российские силовики вышли на двух бывших подчиненных Саламахи, Романа Каминского и Сергея Остапенко, один из который поручил своей матери закопать оружие и боеприпасы во дворе дома, а второй организовал схрон на своей кухне.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обнаружение схронов с автоматами, пистолетами и гранатами в Херсонской области Российские силовики обнаружили еще два схрона с автоматами, пистолетами и гранатами, оставленными украинскими спецслужбами для диверсий в Херсонской области. Оружие удалось найти благодаря данным бывшего украинского полицейского - командира роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковника Николая Саламахи. 2022-05-10T19:15 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

херсонская область , украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, в мире