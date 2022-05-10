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До политического решения конфликта в Сирии далеко, заявил Педерсен - РИА Новости, 10.05.2022
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До политического решения конфликта в Сирии далеко, заявил Педерсен
До политического решения конфликта в Сирии далеко, заявил Педерсен - РИА Новости, 10.05.2022
До политического решения конфликта в Сирии далеко, заявил Педерсен
До политического разрешения конфликта в Сирии еще далеко, заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на ежегодной конференции доноров РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:05
2022-05-10T16:05
в мире
сирия
дамаск (город)
россия
оон
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ООН, 10 мая - РИА Новости. До политического разрешения конфликта в Сирии еще далеко, заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на ежегодной конференции доноров Сирии "Брюссель-6".Текст его выступления распространила пресс-служба ООН."Позвольте мне быть откровенным. Мы далеки от... политического решения", - сказал Педерсен.Он напомнил, что малая группа Конституционного комитета Сирии снова соберется в Женеве в конце этого месяца. "Предыдущие семь раундов не принесли результатов, которых мы хотели бы. Но я надеюсь, что этот предстоящий раунд может, по крайней мере, принести какой-то поступательный прогресс", - заявил спецпредставитель.По словам Педерсена, он призвал всех членов предстоящего заседания подойти к этой сессии с настроем на компромисс и конструктивное взаимодействие, "а также сосредоточиться на вещах по которым сирийцы могут начать соглашаться"."Конечно, я надеюсь, что в конечном итоге Комитет поможет заключить новый общественный договор, поможет залечить раны от разрушительного конфликта. Но даже если бы сирийцы договорились по сути конституционной реформы или новой конституции, она не могла развернуться внутри Сирии существенным образом, в таких условиях, которые складываются сегодня", - заявил он.Как полагает Педерсен, необходима работа по созданию безопасной, спокойной, нейтральной обстановки внутри Сирии, начиная с мер по укреплению доверия, как того требует резолюция СБ ООН 2254. "В этом духе я стремился определить области, в которых может быть достигнут консенсус по ряду взаимных мер укрепления доверия, которые можно было бы осуществлять параллельно, шаг за шагом", - указал он.Конференция доноров Сирии традиционно проходит без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.В этом году мероприятие проходит и без участия России, что привело к изменению ее формата. Ранее сопредседателями на конференции выступали совместно ООН и Европейский союз. Однако в этот раз Евросоюз не стал приглашать Россию, в результате чего ООН не смогла выступить в качестве сопредседателя форума.Совет ЕС ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Боррель неоднократно заявлял, что ЕС не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению, пока там не начнется транзит власти. В то же время ЕС утверждает, что санкции не мешают ему оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.Предыдущая конференция по Сирии "Брюссель-5" прошла в конце марта прошлого года. В прошлом году участники конференции пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для помощи сирийским беженцам в 2021-2022 годах.Дамаск заявил, что не принимает проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, а выбранный формат нарушает основы устава ООН.
https://ria.ru/20220510/ssha-1787760179.html
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, оон, евросоюз, совет безопасности оон
16:05 10.05.2022
 
До политического решения конфликта в Сирии далеко, заявил Педерсен

Гейр Педерсен: до политического разрешения конфликта в Сирии еще далеко

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Пресс-служба МИД РФ
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен . Архивное фото
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ООН, 10 мая - РИА Новости. До политического разрешения конфликта в Сирии еще далеко, заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на ежегодной конференции доноров Сирии "Брюссель-6".
Текст его выступления распространила пресс-служба ООН.
"Позвольте мне быть откровенным. Мы далеки от... политического решения", - сказал Педерсен.
Он напомнил, что малая группа Конституционного комитета Сирии снова соберется в Женеве в конце этого месяца. "Предыдущие семь раундов не принесли результатов, которых мы хотели бы. Но я надеюсь, что этот предстоящий раунд может, по крайней мере, принести какой-то поступательный прогресс", - заявил спецпредставитель.
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По словам Педерсена, он призвал всех членов предстоящего заседания подойти к этой сессии с настроем на компромисс и конструктивное взаимодействие, "а также сосредоточиться на вещах по которым сирийцы могут начать соглашаться".
"Конечно, я надеюсь, что в конечном итоге Комитет поможет заключить новый общественный договор, поможет залечить раны от разрушительного конфликта. Но даже если бы сирийцы договорились по сути конституционной реформы или новой конституции, она не могла развернуться внутри Сирии существенным образом, в таких условиях, которые складываются сегодня", - заявил он.
Как полагает Педерсен, необходима работа по созданию безопасной, спокойной, нейтральной обстановки внутри Сирии, начиная с мер по укреплению доверия, как того требует резолюция СБ ООН 2254. "В этом духе я стремился определить области, в которых может быть достигнут консенсус по ряду взаимных мер укрепления доверия, которые можно было бы осуществлять параллельно, шаг за шагом", - указал он.
Конференция доноров Сирии традиционно проходит без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.
В этом году мероприятие проходит и без участия России, что привело к изменению ее формата. Ранее сопредседателями на конференции выступали совместно ООН и Европейский союз. Однако в этот раз Евросоюз не стал приглашать Россию, в результате чего ООН не смогла выступить в качестве сопредседателя форума.
Совет ЕС ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Боррель неоднократно заявлял, что ЕС не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению, пока там не начнется транзит власти. В то же время ЕС утверждает, что санкции не мешают ему оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.
Предыдущая конференция по Сирии "Брюссель-5" прошла в конце марта прошлого года. В прошлом году участники конференции пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для помощи сирийским беженцам в 2021-2022 годах.
Дамаск заявил, что не принимает проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, а выбранный формат нарушает основы устава ООН.
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