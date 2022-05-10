https://ria.ru/20220510/saratov-1787791839.html

Путин назначил врио главы Саратовской области Романа Бусаргина

Путин назначил врио главы Саратовской области Романа Бусаргина - РИА Новости, 10.05.2022

Путин назначил врио главы Саратовской области Романа Бусаргина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Саратовской области, сообщили в Кремле. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:12

2022-05-10T20:12

2022-05-10T21:09

политика

саратовская область

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Саратовской области, сообщили в Кремле.Врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин.Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Саратовской области.Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио губернатора Саратовской области в среду, сообщили РИА Новости в полпредстве."Представление состоится в среду в Саратове. Врио губернатора представит полпред президента в ПФО Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.Ранее возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.

https://ria.ru/20220510/kirov-1787791126.html

саратовская область

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политика, саратовская область