https://ria.ru/20220510/saratov-1787791839.html
Путин назначил врио главы Саратовской области Романа Бусаргина
Путин назначил врио главы Саратовской области Романа Бусаргина - РИА Новости, 10.05.2022
Путин назначил врио главы Саратовской области Романа Бусаргина
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Саратовской области, сообщили в Кремле. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:12
2022-05-10T20:12
2022-05-10T21:09
политика
саратовская область
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Саратовской области, сообщили в Кремле.Врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин.Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Саратовской области.Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио губернатора Саратовской области в среду, сообщили РИА Новости в полпредстве."Представление состоится в среду в Саратове. Врио губернатора представит полпред президента в ПФО Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.Ранее возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.
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политика, саратовская область
20:12 10.05.2022 (обновлено: 21:09 10.05.2022)
Путин назначил врио главы Саратовской области Романа Бусаргина
Путин назначил ВРИО главы Саратовской области Романа Бусаргина
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Саратовской области, сообщили
в Кремле.
Врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин.
Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Саратовской области.
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио губернатора Саратовской области в среду, сообщили РИА Новости в полпредстве.
"Представление состоится в среду в Саратове. Врио губернатора представит полпред президента в ПФО Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.
Ранее возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.