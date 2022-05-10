https://ria.ru/20220510/pozhary-1787751304.html

В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 10.05.2022

В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС ввели в Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров в связи с ветреной и сухой погодой, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:14

2022-05-10T14:14

2022-05-10T14:18

россия

курганская область

происшествия

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров в связи с ветреной и сухой погодой, сообщила пресс-служба правительства региона.Режим ЧС вводился в регионе 28 апреля, позже его сняли в ряде районов."На территории всей Курганской области с 10 мая введён режим ЧС. Соответствующее решение принято комиссией правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Вадима Шумкова в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности", - говорится в сообщении.Правительство региона и все ключевые службы предпринимают все меры, чтобы не допустить огонь в населённые пункты, уточняется в сообщении. Сейчас на всех противопожарных мероприятиях задействованы почти 1400 сотрудников различных федеральных, региональных, муниципальных служб, порядка 200 единиц техники, поясняется в сообщении. Порывы ветра пока не позволяют разрешить использование авиации. В регионе работает 700 патрулей, которые ориентированы как на профилактику, так и выявление нарушений запретов в пожароопасный период.Пресс-служба напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещено сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населённых пунктах.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787746471.html

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787744446.html

россия

курганская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курганская область, происшествия, вадим шумков