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В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
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В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Режим ЧС ввели в Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров в связи с ветреной и сухой погодой, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:14
2022-05-10T14:18
россия
курганская область
происшествия
вадим шумков
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров в связи с ветреной и сухой погодой, сообщила пресс-служба правительства региона.Режим ЧС вводился в регионе 28 апреля, позже его сняли в ряде районов."На территории всей Курганской области с 10 мая введён режим ЧС. Соответствующее решение принято комиссией правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Вадима Шумкова в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности", - говорится в сообщении.Правительство региона и все ключевые службы предпринимают все меры, чтобы не допустить огонь в населённые пункты, уточняется в сообщении. Сейчас на всех противопожарных мероприятиях задействованы почти 1400 сотрудников различных федеральных, региональных, муниципальных служб, порядка 200 единиц техники, поясняется в сообщении. Порывы ветра пока не позволяют разрешить использование авиации. В регионе работает 700 патрулей, которые ориентированы как на профилактику, так и выявление нарушений запретов в пожароопасный период.Пресс-служба напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещено сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населённых пунктах.
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россия, курганская область, происшествия, вадим шумков
14:14 10.05.2022 (обновлено: 14:18 10.05.2022)
 
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС ввели с 10 мая на всей территории Курганской области из-за пожаров

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров в связи с ветреной и сухой погодой, сообщила пресс-служба правительства региона.
Режим ЧС вводился в регионе 28 апреля, позже его сняли в ряде районов.
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Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС
"На территории всей Курганской области с 10 мая введён режим ЧС. Соответствующее решение принято комиссией правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Вадима Шумкова в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Правительство региона и все ключевые службы предпринимают все меры, чтобы не допустить огонь в населённые пункты, уточняется в сообщении. Сейчас на всех противопожарных мероприятиях задействованы почти 1400 сотрудников различных федеральных, региональных, муниципальных служб, порядка 200 единиц техники, поясняется в сообщении. Порывы ветра пока не позволяют разрешить использование авиации. В регионе работает 700 патрулей, которые ориентированы как на профилактику, так и выявление нарушений запретов в пожароопасный период.
Пресс-служба напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещено сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населённых пунктах.
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