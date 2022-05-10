https://ria.ru/20220510/pozhary-1787741175.html

У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин

У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022

У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин

У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:43

2022-05-10T12:43

2022-05-10T13:02

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий - по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", - сказал российский лидер на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта "Экология" в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования."Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин