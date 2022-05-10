https://ria.ru/20220510/pozhary-1787741175.html
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин
У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:43
2022-05-10T12:43
2022-05-10T13:02
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий - по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", - сказал российский лидер на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта "Экология" в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования."Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир путин
12:43 10.05.2022 (обновлено: 13:02 10.05.2022)
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин
Путин: условия для предотвращения пожаров созданы, это ответственность губернаторов
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий - по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", - сказал российский лидер на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ
.
Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта "Экология" в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.
"Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары", - подчеркнул Путин.