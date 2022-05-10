Рейтинг@Mail.ru
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787741175.html
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин
У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:43
2022-05-10T13:02
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787372977_0:63:3529:2048_1920x0_80_0_0_292edc95ea2120f692d39a9f384c8625.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий - по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", - сказал российский лидер на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта "Экология" в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования."Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787372977_798:0:3529:2048_1920x0_80_0_0_1bdd9e3d77ac961257e1c80e0f30f4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин
12:43 10.05.2022 (обновлено: 13:02 10.05.2022)
 
У регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров, заявил Путин

Путин: условия для предотвращения пожаров созданы, это ответственность губернаторов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожар в Называевске Омской области
Пожар в Называевске Омской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пожар в Называевске Омской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У регионов есть все полномочия, условия и техника для предотвращения лесных пожаров, а в законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий - по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", - сказал российский лидер на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
12:54
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта "Экология" в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.
"Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары", - подчеркнул Путин.
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала