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В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
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В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров
В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров
Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T05:57
2022-05-10T10:04
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС.Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Причиной стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Семь человек погибли, 19 пострадали, 14 из них потребовалась госпитализация. Сгорели 518 домов и 309 строений.
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происшествия, красноярский край
05:57 10.05.2022 (обновлено: 10:04 10.05.2022)
 
В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров

В Красноярском крае пожарные потушили последние из крупных пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюЛиквидация пожара в Красноярском крае
Ликвидация пожара в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС.
"За минувшую ночь последние из крупных пожаров, в городе Уяре и поселке Лакино Большемуртинского района, полностью ликвидированы", — говорится в релизе.
Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Причиной стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.
Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Семь человек погибли, 19 пострадали, 14 из них потребовалась госпитализация. Сгорели 518 домов и 309 строений.
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 20:32
В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса
 
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