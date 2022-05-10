https://ria.ru/20220510/pozhary-1787716689.html
В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров
В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров
Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T05:57
2022-05-10T05:57
2022-05-10T10:04
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС.Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Причиной стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Семь человек погибли, 19 пострадали, 14 из них потребовалась госпитализация. Сгорели 518 домов и 309 строений.
https://ria.ru/20220508/pozhary-1787553878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
05:57 10.05.2022 (обновлено: 10:04 10.05.2022)
В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров
В Красноярском крае пожарные потушили последние из крупных пожаров
КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС.
"За минувшую ночь последние из крупных пожаров, в городе Уяре и поселке Лакино Большемуртинского района, полностью ликвидированы", — говорится в релизе.
Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Причиной стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.
Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Семь человек погибли, 19 пострадали, 14 из них потребовалась госпитализация. Сгорели 518 домов и 309 строений.