https://ria.ru/20220510/pozhary-1787716689.html

В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров

В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров - РИА Новости, 10.05.2022

В Красноярском крае потушили последние из крупных пожаров

Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T05:57

2022-05-10T05:57

2022-05-10T10:04

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Спасателям удалось потушить все крупные возгорания в Красноярском крае, сообщил региональный главк МЧС.Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Причиной стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Семь человек погибли, 19 пострадали, 14 из них потребовалась госпитализация. Сгорели 518 домов и 309 строений.

https://ria.ru/20220508/pozhary-1787553878.html

красноярский край

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край