https://ria.ru/20220510/pogoda-1787725068.html
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов - РИА Новости, 10.05.2022
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:28
2022-05-10T09:28
2022-05-10T09:28
москва
общество
погода
центр "фобос"
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785509897_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_dcd1390697d1bbee358f2fb0173cfc9b.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями, в Москве без существенных осадков, а по области преимущественно в восточной части кратковременные дожди пройдут. Температура в столице до плюс 11-13 градусов, по области ожидается от плюс 9 до плюс 14", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220510/pogoda-1787720715.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785509897_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_d61a926831eca0c54482f6ec17d7015a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, центр "фобос", михаил леус
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов
В Москве во вторник ожидается облачная погода без существенных осадков и до плюс 13