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В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов - РИА Новости, 10.05.2022
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В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов - РИА Новости, 10.05.2022
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:28
2022-05-10T09:28
москва
общество
погода
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями, в Москве без существенных осадков, а по области преимущественно в восточной части кратковременные дожди пройдут. Температура в столице до плюс 11-13 градусов, по области ожидается от плюс 9 до плюс 14", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва, общество, погода, центр "фобос", михаил леус
09:28 10.05.2022
 
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов

В Москве во вторник ожидается облачная погода без существенных осадков и до плюс 13

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы
Девушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями, в Москве без существенных осадков, а по области преимущественно в восточной части кратковременные дожди пройдут. Температура в столице до плюс 11-13 градусов, по области ожидается от плюс 9 до плюс 14", - сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Деревья - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
08:26
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
 
МоскваОбществоПогодаЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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