https://ria.ru/20220510/pogoda-1787725068.html

В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов

В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов - РИА Новости, 10.05.2022

В Москве во вторник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:28

2022-05-10T09:28

2022-05-10T09:28

москва

общество

погода

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями, в Москве без существенных осадков, а по области преимущественно в восточной части кратковременные дожди пройдут. Температура в столице до плюс 11-13 градусов, по области ожидается от плюс 9 до плюс 14", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220510/pogoda-1787720715.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос", михаил леус