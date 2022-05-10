https://ria.ru/20220510/otpor-1787714145.html

В Китае выступили с призывом из-за антироссийских санкций

В Китае выступили с призывом из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 10.05.2022

В Китае выступили с призывом из-за антироссийских санкций

Развивающиеся страны должны совместно бороться с последствиями западных санкций в отношении России, наносящих ущерб всей мировой экономике, пишет журналистка... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T03:55

2022-05-10T03:55

2022-05-10T13:42

в мире

россия

китай

европа

сша

брикс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Развивающиеся страны должны совместно бороться с последствиями западных санкций в отношении России, наносящих ущерб всей мировой экономике, пишет журналистка китайской газеты Global Times Ван Цзямей.Как пишет автор, введение эмбарго на российскую нефть коллективным Западом может привести к дальнейшей нестабильности во всей мировой экономике. "В то время как США и их союзники, похоже, более чем когда-либо полны решимости причинить экономический ущерб России, такие санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, поскольку Россия — основной мировой поставщик энергоносителей", — отмечает Ван Цзямей.По ее словам, неопределенность в вопросе поставок российской нефти толкает вверх ее стоимость на мировом рынке, что лишь усугубляет проблему инфляции. Это, в свою очередь, может стать серьезной проблемой для экономик США и их союзников."Что еще хуже, стало ясно, что западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций станет перестройка глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, дальнейшее укрепление доминирования Запада в глобальных финансовых, экономических и торговых системах", — считает автор.Как указывает Ван Цзямей, это будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. По ее мнению, очевидно, что развивающиеся страны не всегда пассивно следуют примеру "развитого мира". К примеру, Индия отказывается подчиняться США и их союзникам в вопросе санкций против России, так как ее экономика не может позволить себе пойти на такие огромные жертвы.В этой связи Ван Цзямей призывает развивающиеся страны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы противостоять потрясениям, вызванным действиями Запада."Важно отметить, что развивающимся странам необходимо искать решение путем финансового и торгового сотрудничества. Во всяком случае, развивающимся странам, таким как члены БРИКС, пора сделать первый шаг, создав свой собственный механизм финансовой координации", — резюмирует она.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html

https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html

россия

китай

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, китай, европа, сша, брикс, санкции в отношении россии