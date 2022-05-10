03:55 10.05.2022 (обновлено: 13:42 10.05.2022)
В Китае выступили с призывом из-за антироссийских санкций
GT: развивающиеся страны должны вместе бороться с последствиями антироссийских санкций
© AP Photo / Jacquelyn MartinВашингтон
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Развивающиеся страны должны совместно бороться с последствиями западных санкций в отношении России, наносящих ущерб всей мировой экономике, пишет журналистка китайской газеты Global Times Ван Цзямей.
Как пишет автор, введение эмбарго на российскую нефть коллективным Западом может привести к дальнейшей нестабильности во всей мировой экономике. "В то время как США и их союзники, похоже, более чем когда-либо полны решимости причинить экономический ущерб России, такие санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, поскольку Россия — основной мировой поставщик энергоносителей", — отмечает Ван Цзямей.
По ее словам, неопределенность в вопросе поставок российской нефти толкает вверх ее стоимость на мировом рынке, что лишь усугубляет проблему инфляции. Это, в свою очередь, может стать серьезной проблемой для экономик США и их союзников.
"Что еще хуже, стало ясно, что западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций станет перестройка глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, дальнейшее укрепление доминирования Запада в глобальных финансовых, экономических и торговых системах", — считает автор.
Как указывает Ван Цзямей, это будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. По ее мнению, очевидно, что развивающиеся страны не всегда пассивно следуют примеру "развитого мира". К примеру, Индия отказывается подчиняться США и их союзникам в вопросе санкций против России, так как ее экономика не может позволить себе пойти на такие огромные жертвы.
В этой связи Ван Цзямей призывает развивающиеся страны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы противостоять потрясениям, вызванным действиями Запада.
"Важно отметить, что развивающимся странам необходимо искать решение путем финансового и торгового сотрудничества. Во всяком случае, развивающимся странам, таким как члены БРИКС, пора сделать первый шаг, создав свой собственный механизм финансовой координации", — резюмирует она.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.