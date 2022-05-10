https://ria.ru/20220510/otdykh-1787754173.html

Путин поручил организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров

Путин поручил организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 10.05.2022

Путин поручил организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров

Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых детей, семьи которых пострадали при пожарах. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:37

2022-05-10T14:37

2022-05-10T14:37

общество

россия

владимир путин

татьяна голикова

правительство рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых детей, семьи которых пострадали при пожарах."Следующий вопрос - дети. Нужно сделать все для того, чтобы на региональном, а если потребуется, и на федеральном уровне - я сейчас обращаюсь к (вице-премьеру - ред.) Татьяне Алексеевне Голиковой - помочь семьям организовать летний отдых детей семьям, которые пострадали от этих пожаров", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Президент отмечал, что в РФ из-за пожаров уничтожены уже порядка 700 домов, в которых люди жили постоянно.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, правительство рф