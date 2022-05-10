https://ria.ru/20220510/otdykh-1787754173.html
Путин поручил организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров
Путин поручил организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
Путин поручил организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров
Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых детей, семьи которых пострадали при пожарах. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:37
2022-05-10T14:37
2022-05-10T14:37
общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
правительство рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых детей, семьи которых пострадали при пожарах."Следующий вопрос - дети. Нужно сделать все для того, чтобы на региональном, а если потребуется, и на федеральном уровне - я сейчас обращаюсь к (вице-премьеру - ред.) Татьяне Алексеевне Голиковой - помочь семьям организовать летний отдых детей семьям, которые пострадали от этих пожаров", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Президент отмечал, что в РФ из-за пожаров уничтожены уже порядка 700 домов, в которых люди жили постоянно.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, правительство рф
Путин поручил организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров
Президент Путин: надо организовать отдых детей из семей, пострадавших от пожаров