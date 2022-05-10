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Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2022
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, пожелал ему успехов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:58
2022-05-10T14:58
в мире
южная осетия
россия
владимир путин
выборы в южной осетии — 2022
алан гаглоев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, пожелал ему успехов, сообщается на сайте Кремля.Во вторник сообщалось, что лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей."Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.Российский лидер пожелал Гаглоеву успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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в мире, южная осетия, россия, владимир путин, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев
14:58 10.05.2022
 
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии и пожелал ему успехов

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкАлан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, пожелал ему успехов, сообщается на сайте Кремля.
Во вторник сообщалось, что лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей.
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"Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.
Российский лидер пожелал Гаглоеву успехов, крепкого здоровья и благополучия.
 
В миреЮжная ОсетияРоссияВладимир ПутинВыборы в Южной Осетии — 2022Алан Гаглоев
 
 
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