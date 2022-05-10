https://ria.ru/20220510/osetiya-1787756349.html

Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2022

Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, пожелал ему успехов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:58

2022-05-10T14:58

2022-05-10T14:58

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выборы в южной осетии — 2022

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, пожелал ему успехов, сообщается на сайте Кремля.Во вторник сообщалось, что лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей."Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.Российский лидер пожелал Гаглоеву успехов, крепкого здоровья и благополучия.

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Екатерина Зайцева

в мире, южная осетия, россия, владимир путин, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев