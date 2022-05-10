Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии и пожелал ему успехов
© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкАлан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, пожелал ему успехов, сообщается на сайте Кремля.
Во вторник сообщалось, что лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей.
"Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.
Российский лидер пожелал Гаглоеву успехов, крепкого здоровья и благополучия.