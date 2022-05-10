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Украинские войска обстреляли "Ураганом" село в Харьковской области

Украинские войска обстреляли "Ураганом" село в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2022

Украинские войска обстреляли "Ураганом" село в Харьковской области

Украинские войска обстреливают мирные населенные пункты в Харьковской области, село Новокомсомольское подверглось удару РСЗО "Ураган" со стороны украинских... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:19

2022-05-10T22:19

2022-05-10T22:19

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НОВОКОМСОМОЛЬСКОЕ (Харьковская область), 10 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреливают мирные населенные пункты в Харьковской области, село Новокомсомольское подверглось удару РСЗО "Ураган" со стороны украинских позиций, расположенных у посёлка Печенеги, передаёт корреспондент РИА Новости.В результате повреждения получили несколько домов, один из них сгорел, к счастью никто не пострадал, поскольку хозяева уехали к родным в другой населённый пункт.Удар был нанесён кассетным боеприпасом, кассетная часть упала в одном из дворов, она была начинена шрапнелью, осколки посекли дома и автомобили, выбили стекла.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия