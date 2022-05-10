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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 10.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска в 17.40 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:08
2022-05-10T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:40 - Курдюмовка - Горловка (КПВВ "Горловка"): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
19:08 10.05.2022
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:40 - Курдюмовка - Горловка (КПВВ "Горловка"): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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