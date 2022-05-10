https://ria.ru/20220510/obstrel-1787769037.html

При обстреле Киевского района Донецка погиб еще один мирный житель

При обстреле Киевского района Донецка погиб еще один мирный житель - РИА Новости, 10.05.2022

При обстреле Киевского района Донецка погиб еще один мирный житель

Еще один человек погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, число погибших достигло трех человек, говорится в сообщении представительства РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:48

2022-05-10T16:48

2022-05-10T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Еще один человек погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, число погибших достигло трех человек, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник министерство здравоохранения Донецкой народной республики сообщило о гибели двух человек и пяти пострадавших, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрелов украинскими войсками Киевского района Донецка."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация о гибели трех мирных жителей в результате обстрела ВФУ Киевского района г. Донецка: женщине 1937 г.р. и двух мужчин, анкетные данные которых устанавливаются", - сообщили в представительстве республики.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр