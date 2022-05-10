https://ria.ru/20220510/nato-1787777179.html

Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион

Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион - РИА Новости, 10.05.2022

Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что обороноспособность скандинавского региона будет усилена, а Финляндия и Швеция смогут совместно использовать... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:54

2022-05-10T17:54

2022-05-10T17:54

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

россия

нато

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что обороноспособность скандинавского региона будет усилена, а Финляндия и Швеция смогут совместно использовать вооруженные силы, если Хельсинки и Стокгольм примут решение о вступлении в НАТО."От того, что мы будем использовать вооруженные силы друг друга, будет эффект... Таким образом вместе мы будем сильнее. Это то, что может произойти, если мы выберем путь присоединения к НАТО", - заявил Хультквист в эфире Шведского радио.Глава минобороны Швеции долгое время отрицательно относился к идее вступления в Североатлантический альянс.В понедельник пресс-секретарь правящей Социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/nato-1787480066.html

швеция

финляндия

россия

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато