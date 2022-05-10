Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/nato-1787777179.html
Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион
Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион - РИА Новости, 10.05.2022
Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что обороноспособность скандинавского региона будет усилена, а Финляндия и Швеция смогут совместно использовать... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:54
2022-05-10T17:54
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что обороноспособность скандинавского региона будет усилена, а Финляндия и Швеция смогут совместно использовать вооруженные силы, если Хельсинки и Стокгольм примут решение о вступлении в НАТО."От того, что мы будем использовать вооруженные силы друг друга, будет эффект... Таким образом вместе мы будем сильнее. Это то, что может произойти, если мы выберем путь присоединения к НАТО", - заявил Хультквист в эфире Шведского радио.Глава минобороны Швеции долгое время отрицательно относился к идее вступления в Североатлантический альянс.В понедельник пресс-секретарь правящей Социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/nato-1787480066.html
швеция
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато
17:54 10.05.2022
 
Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион

Министр обороны Швеции: вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилит скандинавский регион

© AP Photo / Vadim Ghirdaфлаг НАТО
флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что обороноспособность скандинавского региона будет усилена, а Финляндия и Швеция смогут совместно использовать вооруженные силы, если Хельсинки и Стокгольм примут решение о вступлении в НАТО.
"От того, что мы будем использовать вооруженные силы друг друга, будет эффект... Таким образом вместе мы будем сильнее. Это то, что может произойти, если мы выберем путь присоединения к НАТО", - заявил Хультквист в эфире Шведского радио.
Глава минобороны Швеции долгое время отрицательно относился к идее вступления в Североатлантический альянс.
В понедельник пресс-секретарь правящей Социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 10:33В мире
Посол РФ предположил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияФинляндияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала