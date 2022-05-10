Министр обороны Швеции считает, что НАТО усилит скандинавский регион
Министр обороны Швеции: вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилит скандинавский регион
© AP Photo / Vadim Ghirdaфлаг НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что обороноспособность скандинавского региона будет усилена, а Финляндия и Швеция смогут совместно использовать вооруженные силы, если Хельсинки и Стокгольм примут решение о вступлении в НАТО.
"От того, что мы будем использовать вооруженные силы друг друга, будет эффект... Таким образом вместе мы будем сильнее. Это то, что может произойти, если мы выберем путь присоединения к НАТО", - заявил Хультквист в эфире Шведского радио.
Глава минобороны Швеции долгое время отрицательно относился к идее вступления в Североатлантический альянс.
В понедельник пресс-секретарь правящей Социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.