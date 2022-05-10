https://ria.ru/20220510/minzdrav-1787766913.html

Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на поставки лекарств

Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на поставки лекарств - РИА Новости, 10.05.2022

Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на поставки лекарств

Принятие резолюции ВОЗ не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи в России и лекарственное обеспечение в стране, принятый документ носит... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:21

2022-05-10T16:21

2022-05-10T16:42

здоровье - общество

воз

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Принятие резолюции ВОЗ не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи в России и лекарственное обеспечение в стране, принятый документ носит исключительно политический характер, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе специальной сессии во вторник принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве."Принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в Российской Федерации, а также на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую нашей страной", - сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что принятая резолюция носит исключительно политический характер. Заложенные в ней пункты направлены на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, при этом, сама резолюция противоречит конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией, подчеркнул Кузнецов."Мы убеждены, что сфера здравоохранения, медицина должны быть вне политики. Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов", - уточнил он.

https://ria.ru/20220510/voz-1787755686.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)