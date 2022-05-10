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Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на поставки лекарств
Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на поставки лекарств - РИА Новости, 10.05.2022
Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на поставки лекарств
Принятие резолюции ВОЗ не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи в России и лекарственное обеспечение в стране, принятый документ носит... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:21
2022-05-10T16:21
2022-05-10T16:42
здоровье - общество
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Принятие резолюции ВОЗ не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи в России и лекарственное обеспечение в стране, принятый документ носит исключительно политический характер, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе специальной сессии во вторник принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве."Принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в Российской Федерации, а также на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую нашей страной", - сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что принятая резолюция носит исключительно политический характер. Заложенные в ней пункты направлены на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, при этом, сама резолюция противоречит конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией, подчеркнул Кузнецов."Мы убеждены, что сфера здравоохранения, медицина должны быть вне политики. Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов", - уточнил он.
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здоровье - общество, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:21 10.05.2022 (обновлено: 16:42 10.05.2022)
Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на поставки лекарств
Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на оказание медпомощи и поставки лекарств
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Принятие резолюции ВОЗ не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи в России и лекарственное обеспечение в стране, принятый документ носит исключительно политический характер, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) в ходе специальной сессии во вторник принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России
офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве
.
"Принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в Российской Федерации, а также на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую нашей страной", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что принятая резолюция носит исключительно политический характер. Заложенные в ней пункты направлены на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, при этом, сама резолюция противоречит конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией, подчеркнул Кузнецов.
"Мы убеждены, что сфера здравоохранения, медицина должны быть вне политики. Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов", - уточнил он.