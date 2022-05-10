https://ria.ru/20220510/minoborony-1787731506.html
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов - РИА Новости, 10.05.2022
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов
Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:05
2022-05-10T11:05
2022-05-10T11:05
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddf5529ed3692c96a233a8e142fc0386.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.
https://ria.ru/20220510/pvo-1787730824.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392792_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_efbe72b34fb3b943f68140aac55bbef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов
Минобороны: российские силы за время спецоперации уничтожили 793 украинских беспилотника