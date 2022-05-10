https://ria.ru/20220510/minoborony-1787731506.html

Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов

Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов - РИА Новости, 10.05.2022

Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов

Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:05

2022-05-10T11:05

2022-05-10T11:05

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

https://ria.ru/20220510/pvo-1787730824.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф