Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/minoborony-1787731506.html
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов - РИА Новости, 10.05.2022
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов
Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:05
2022-05-10T11:05
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddf5529ed3692c96a233a8e142fc0386.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.
https://ria.ru/20220510/pvo-1787730824.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392792_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_efbe72b34fb3b943f68140aac55bbef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф
11:05 10.05.2022
 
Российские силы уничтожили 300 украинских зенитных ракетных комплексов

Минобороны: российские силы за время спецоперации уничтожили 793 украинских беспилотника

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10:58
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"
 
В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала