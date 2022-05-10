https://ria.ru/20220510/koronavirus-1787734721.html
В России за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.05.2022
В России за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 1000 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:37
2022-05-10T11:37
2022-05-10T11:45
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1000 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 10 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1000 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ, снижение – в 47. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ.Всего в России за сутки выявили 4531 случаев COVID-19, скончался 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 4 531 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 101 человек", - говорится в сообщении.Также в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в России от коронавируса выздоровели 5014 человек, это на 15,9% меньше, чем накануне"Выздоровело за сутки 5014 человек, или на 15,9% меньше по сравнению с 9 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html
https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:37 10.05.2022 (обновлено: 11:45 10.05.2022)
В России за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 4531 новый случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Российские врачи госпитализировали за сутки 1000 человек с COVID-19, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 10 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1000 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,9%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ
, снижение – в 47. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ.
Всего в России за сутки выявили 4531 случаев COVID-19, скончался 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выявлено 4 531 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 101 человек", - говорится в сообщении.
Также в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в России от коронавируса выздоровели 5014 человек, это на 15,9% меньше, чем накануне
"Выздоровело за сутки 5014 человек, или на 15,9% меньше по сравнению с 9 мая 2022 года", - говорится в сообщении.