Путин поручил врио губернатора Кировской области изучить проблемы региона
Путин поручил врио губернатора Кировской области изучить проблемы региона
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым поручил изучить все проблемы региона и определить все основные направления развития.
"И безусловно, Александр Валентинович, надо знать, конечно, назубок и проблемы региона, и перспективные направления развития. Поэтому я очень рассчитываю на то, что как раз с теми коллегами, которые там работают, с соответствующими структурами правительства здесь, в Москве, - Вам несложно это сделать, имея в виду ваш опыт работы в администрации, - всё это нужно как следует изучить, потом во взаимодействии и с правительством, и с коллегами на месте, в самой Кировской области, определить основные направления развития", - сказал Путин.
"Безусловно, Владимир Владимирович", - ответил Соколов.
"И способы достижения этих целей, конечно", - уточнил глава государства.
Путин обратил внимание на такое благородное начало трудовой деятельности Соколова как воспитатель группы продлённого дня в школе и уточнил, что входило в его обязанности, когда он работал первым заместителем губернатора Костромской области. Соколов рассказал, что он был заместителем по внутренней политике, курировал культуру, культурное наследие и молодёжь.
"Кировская область - это и достаточно серьёзное промышленное производство, перспективы хорошие, ресурсная база очень хорошая", - сказал Путин.
Соколов отметил, что полагает, что "опираться нужно на инициативу людей, а в Кировской области народ и инициативный, и, что очень важно, крайне патриотичный - патриотичный и по отношению к России, и к своему родному краю".
"Мне кажется, это очень серьёзный ресурс для развития", - сказал врио губернатора.
"Это правда. Хорошо, Александр Валентинович. Мы ещё поговорим, ещё вернёмся к этим вопросам", - ответил Путин.