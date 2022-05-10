https://ria.ru/20220510/kirov-1787794125.html

Путин поручил врио губернатора Кировской области изучить проблемы региона

Путин поручил врио губернатора Кировской области изучить проблемы региона - РИА Новости, 10.05.2022

Путин поручил врио губернатора Кировской области изучить проблемы региона

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым поручил изучить все проблемы региона и определить все... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:44

2022-05-10T20:44

2022-05-10T20:44

политика

кировская область

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым поручил изучить все проблемы региона и определить все основные направления развития."И безусловно, Александр Валентинович, надо знать, конечно, назубок и проблемы региона, и перспективные направления развития. Поэтому я очень рассчитываю на то, что как раз с теми коллегами, которые там работают, с соответствующими структурами правительства здесь, в Москве, - Вам несложно это сделать, имея в виду ваш опыт работы в администрации, - всё это нужно как следует изучить, потом во взаимодействии и с правительством, и с коллегами на месте, в самой Кировской области, определить основные направления развития", - сказал Путин."Безусловно, Владимир Владимирович", - ответил Соколов."И способы достижения этих целей, конечно", - уточнил глава государства.Путин обратил внимание на такое благородное начало трудовой деятельности Соколова как воспитатель группы продлённого дня в школе и уточнил, что входило в его обязанности, когда он работал первым заместителем губернатора Костромской области. Соколов рассказал, что он был заместителем по внутренней политике, курировал культуру, культурное наследие и молодёжь."Кировская область - это и достаточно серьёзное промышленное производство, перспективы хорошие, ресурсная база очень хорошая", - сказал Путин.Соколов отметил, что полагает, что "опираться нужно на инициативу людей, а в Кировской области народ и инициативный, и, что очень важно, крайне патриотичный - патриотичный и по отношению к России, и к своему родному краю"."Мне кажется, это очень серьёзный ресурс для развития", - сказал врио губернатора."Это правда. Хорошо, Александр Валентинович. Мы ещё поговорим, ещё вернёмся к этим вопросам", - ответил Путин.

https://ria.ru/20220510/kirov-1787791126.html

https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html

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политика, кировская область, россия, москва