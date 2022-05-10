Экономист рассказал, почему изоляция России обречена на провал
Экономист Кочетков заявил, что Россия является “мировой кладовой” и ее изоляция невозможна
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Значимость России в мировой торговле невероятно высока - являясь де-факто “мировой кладовой”, она поставляет сырье и припасы, без которых невозможна работа ни одной лаборатории или фабрики. Поэтому ее полная блокада невозможна, заявил агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
Он напомнил, что только на рынке нефти на долю России превышает 11%. “Если полностью исключить российские поставки нефти из мирового оборота, потребление должно сократиться почти на 7,5-7,8 миллионов баррелей в сутки. Произойти это может двумя способами. Первый - это резкое падение экономической деятельности в мире до уровня сравнимого с периодом первой волны COVID-19. Второй вариант - рост цены нефти до значений $150-$200 за баррель, что приведет к естественному падению потребления”, объяснил Кочетков.
Доля российского газа на мировом рынке еще выше - заменить трубопроводные поставки в Европу за счет СПГ не представляется возможным. То же самое с удобрениями: Россия занимает 66% мировой доли поставок нитрата аммония, который требуется для производства азотных удобрений. Перебои с поставками уже вызвали рост цен на них в 2-3 раза, что заставляет сельскохозяйственных производителей экономить. Как следствие, урожаи снижаются. При этом сама Россия наименее зависима от внешних поставок продовольствия, констатирует аналитик.