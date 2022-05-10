https://ria.ru/20220510/izolyatsiya-1787711394.html

Экономист рассказал, почему изоляция России обречена на провал

Экономист рассказал, почему изоляция России обречена на провал - РИА Новости, 10.05.2022

Экономист рассказал, почему изоляция России обречена на провал

Значимость России в мировой торговле невероятно высока - являясь де-факто “мировой кладовой”, она поставляет сырье и припасы, без которых невозможна работа ни... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T03:13

2022-05-10T03:13

2022-05-10T03:13

экономика

россия

европа

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Значимость России в мировой торговле невероятно высока - являясь де-факто “мировой кладовой”, она поставляет сырье и припасы, без которых невозможна работа ни одной лаборатории или фабрики. Поэтому ее полная блокада невозможна, заявил агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Он напомнил, что только на рынке нефти на долю России превышает 11%. “Если полностью исключить российские поставки нефти из мирового оборота, потребление должно сократиться почти на 7,5-7,8 миллионов баррелей в сутки. Произойти это может двумя способами. Первый - это резкое падение экономической деятельности в мире до уровня сравнимого с периодом первой волны COVID-19. Второй вариант - рост цены нефти до значений $150-$200 за баррель, что приведет к естественному падению потребления”, объяснил Кочетков.Доля российского газа на мировом рынке еще выше - заменить трубопроводные поставки в Европу за счет СПГ не представляется возможным. То же самое с удобрениями: Россия занимает 66% мировой доли поставок нитрата аммония, который требуется для производства азотных удобрений. Перебои с поставками уже вызвали рост цен на них в 2-3 раза, что заставляет сельскохозяйственных производителей экономить. Как следствие, урожаи снижаются. При этом сама Россия наименее зависима от внешних поставок продовольствия, констатирует аналитик.

https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html

россия

европа

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, европа