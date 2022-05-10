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Главу Национального разведцентра Испании отправили в отставку - РИА Новости, 10.05.2022
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Главу Национального разведцентра Испании отправили в отставку
Главу Национального разведцентра Испании отправили в отставку - РИА Новости, 10.05.2022
Главу Национального разведцентра Испании отправили в отставку
Кабинет министров Испании снял с должности главы Национального разведывательного центра (CNI) Пас Эстебан на фоне скандала с прослушиванием при помощи программы РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:06
2022-05-10T14:06
в мире
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МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Кабинет министров Испании снял с должности главы Национального разведывательного центра (CNI) Пас Эстебан на фоне скандала с прослушиванием при помощи программы Pegasus, сообщила газета El País.По данным издания, власти приняли решение еще несколько дней назад, но официально о нем будет заявлено во вторник в ходе пресс-конференции министра обороны Маргариты Роблес.Пас Эстебан была назначена на должность руководителя CNI 31 января 2020 года и стала первой женщиной, возглавившей испанские спецслужбы.Как отметил один из собеседников El País, "последние две недели сами по себе стали крупным провалом CNI, который обязан действовать незаметно, так, чтобы о нем не говорили".Ранее экспертная группа Citizen Lab при университете Торонто (Канада) сообщила, что испанские власти прослушивали мобильные устройства более 60 сторонников независимости Каталонии и Страны басков при помощи программы Pegasus. Эта программа, разработанная израильской компанией NOS Group, продается только государствам и используется для слежения за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.СМИ сообщали, что CNI Испании действительно вел индивидуальную слежку за отдельными каталонскими политиками, выступавшими за независимость региона, при помощи программы Pegasus. Позднее стало известно, что спецслужбы также прослушивали премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Роблес и некоторых других испанских политиков.
https://ria.ru/20220504/robles-1786818640.html
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в мире, испания, педро санчес, маргарита роблес, канада, торонто
14:06 10.05.2022
 
Главу Национального разведцентра Испании отправили в отставку

Главу Национального разведцентра Испании отправили в отставку из-за скандала с прослушкой

CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, SpainДворец Сибелис в Мадриде
Дворец Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, Spain
Дворец Сибелис в Мадриде
Читать ria.ru в
МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Кабинет министров Испании снял с должности главы Национального разведывательного центра (CNI) Пас Эстебан на фоне скандала с прослушиванием при помощи программы Pegasus, сообщила газета El País.
По данным издания, власти приняли решение еще несколько дней назад, но официально о нем будет заявлено во вторник в ходе пресс-конференции министра обороны Маргариты Роблес.
Виды Испании - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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Пас Эстебан была назначена на должность руководителя CNI 31 января 2020 года и стала первой женщиной, возглавившей испанские спецслужбы.
Как отметил один из собеседников El País, "последние две недели сами по себе стали крупным провалом CNI, который обязан действовать незаметно, так, чтобы о нем не говорили".
Ранее экспертная группа Citizen Lab при университете Торонто (Канада) сообщила, что испанские власти прослушивали мобильные устройства более 60 сторонников независимости Каталонии и Страны басков при помощи программы Pegasus. Эта программа, разработанная израильской компанией NOS Group, продается только государствам и используется для слежения за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.
СМИ сообщали, что CNI Испании действительно вел индивидуальную слежку за отдельными каталонскими политиками, выступавшими за независимость региона, при помощи программы Pegasus. Позднее стало известно, что спецслужбы также прослушивали премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Роблес и некоторых других испанских политиков.
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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В миреИспанияПедро СанчесМаргарита РоблесКанадаТоронто
 
 
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