https://ria.ru/20220510/gretsiya-1787784522.html

Оппозиция в Греции намерена голосовать против оборонного соглашения с США

Оппозиция в Греции намерена голосовать против оборонного соглашения с США - РИА Новости, 10.05.2022

Оппозиция в Греции намерена голосовать против оборонного соглашения с США

Крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА будет голосовать против поправок в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:08

2022-05-10T19:08

2022-05-10T19:08

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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА будет голосовать против поправок в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, поскольку они передают американцам в бессрочное пользование военные базы на греческой территории. Об этом заявил представитель партии, бывший глава МИД Йоргос Катрунгалос при обсуждении в парламентском комитете законопроекта о ратификации соглашения.Соглашение было подписано 14 октября 2021 года, оно предусматривает передачу США к ранее предоставленным базам ещё четыре, в том числе возле порта Александруполис на севере страны. Документ был внесён на ратификацию в преддверие визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в США."Мицотакис дал то, что американцы требовали от всех премьер-министров послевоенной эпохи, и никто не дал. Ни Караманлис, ни Папандреу, ни Симитис, ни Самарас, и явно не мы: бессрочное пребывание американских баз в Греции", - сказал Катрунгалос.По его словам, это еще одно звено в цепи полного ниспровержения устоявшихся догм внешней политики.Катрунгалос заявил, что правительство СИРИЗА пыталось перевести отношения с Соединенными Штатами на уровень стратегического диалога, но на основе взаимовыгодных отношений, на основе многовекторной внешней политики и на основе совпадения интересов."Что сделал Кириакос Мицотакис во время своего первого контакта с президентом Трампом? Объявил о верности. "Мы верны и мы союзники", - сказал он. Нарушил твёрдую позицию внешней политики Греции о том, что мы никогда не поддерживаем действия, противоречащие международному праву, приветствуя внесудебную казнь (американцами иранского генерала Касема) Сулеймани. Вы знаете, ООН осуждает внесудебные казни как противоречащие международному праву. В то же время он взял на себя обязательства, аналогичных которым не было со стороны других европейских стран, не иметь в Греции сетей 5G китайского происхождения. Также, чтобы показать, насколько мы привязаны к американской колеснице и нам не нужно иметь отношения ни с кем другим, он отверг предложение китайской стороны провести очередную встречу группы 16+1 в Афинах", - сказал политик.Он напомнил, что первым шагом греческой дипломатии после прихода к власти в 2019 году правительства "Новой демократии" было признание Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. "Было ли это главным, вопросом номер один внешней политики Греции, человека, которого сегодня никто не помнит?" - сказал Катрунгалос.По его словам, произошел беспрецедентный сдвиг во внешней политике Греции, изменились ее позиции по ряду вопросов, в частности поддержки Палестины или Кубы."Страна, которая отказывается от своих постоянных позиций, не пользуется уважением, и особенно в отношении Кубы это может иметь последствия с точки зрения стремления нашей страны занять место (непостоянного члена) в Совете Безопасности", - сказал экс-министр."Мы отправили ракеты Patriot в Саудовскую Аравию и греческих военных. Мы не делали этого снова, без решения международной организации. Почему мы это сделали? Какие у нас там были интересы? Зачем ввязываться в нечистую войну, которая уже расследуется Комиссией ООН по военным преступлениям? Почему мы одни из первых отправили на Украину смертоносную военную технику? А главное, почему мы отказались от твердой доктрины внешней политики нашей страны?" - сказал Катрунгалос.По его словам, Мицотакис вернулся к метафоре, использовавшейся греческими правыми в период гражданской войны и холодной войны, согласно которой Греция является "передовым форпостом" и сателлитом.Катрунгалос сказал, что государственная политика "передового форпоста" и "отдать все" вредит стране."Вы отдали все и не просто ничего не получили взамен. Положение нашей страны на данный момент гораздо хуже и в ее отношениях с США, как это бывает в любых отношениях, которые воспринимаются как должное, и нет необходимых гарантий греко-турецких отношений", - сказал Катрунгалос."Своей политикой вы наносите серьезный вред стране, вы унижаете ее международный престиж, вы ниспровергаете твердые константы нашей внешней политики без всякой пользы для нашей страны. Мы будем голосовать против соглашения. И мы позаботимся о том, чтобы восстановить его до взаимовыгодных рамок сотрудничества, которые мы должны иметь с каждой страной и с Соединенными Штатами, когда мы вернемся к государственной власти", - сказал представитель оппозиции."Вы сделали так, что оно будет действовать бессрочно", - заявил Катрунгалос.Голосование в парламенте состоится 12 мая.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761262.html

https://ria.ru/20220508/gaz-1787550075.html

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

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в мире, кириакос мицотакис, греция, сша, куба, сириза, оон