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Эксперт: отказ от оплаты газа в рублях приведет к всплеску цен в Европе - РИА Новости, 10.05.2022
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Эксперт: отказ от оплаты газа в рублях приведет к всплеску цен в Европе
Эксперт: отказ от оплаты газа в рублях приведет к всплеску цен в Европе - РИА Новости, 10.05.2022
Эксперт: отказ от оплаты газа в рублях приведет к всплеску цен в Европе
Появление "отказников" от оплаты российского газа по новой схеме приведет к новому всплеску цен на "голубое топливо" в Европе, поделилась мнением с РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T06:26
2022-05-10T06:26
экономика
европа
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Появление "отказников" от оплаты российского газа по новой схеме приведет к новому всплеску цен на "голубое топливо" в Европе, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова."Приближение сроков расчетов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведет к появлению новых "отказников", а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с "Газпромом", - считает собеседница агентства.Аналитик добавила, что с учетом приближения лета и, следовательно, сезонного сокращения спроса на газ (без учета необходимости заполнения подземных хранилищ) можно ожидать спотовых цен в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров.Ранее Белова отмечала, что следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, могут стать Северная Македония, Нидерланды и Сербия.Первые "отказники"Первыми оплачивать газ в рублях отказались Польша и Болгария. Впоследствии в СМИ сообщалось, что Финляндия также приняла решение не платить за газ в рублях. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".Почему дорожает газ?Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Новый виток роста ценЦены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% - до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля - 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ в рублях.
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экономика, европа, россия
06:26 10.05.2022
 
Эксперт: отказ от оплаты газа в рублях приведет к всплеску цен в Европе

Эксперт Белова: отказ от оплаты газа в рублях приведет к новому всплеску цен в Европе

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Появление "отказников" от оплаты российского газа по новой схеме приведет к новому всплеску цен на "голубое топливо" в Европе, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
"Приближение сроков расчетов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведет к появлению новых "отказников", а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с "Газпромом", - считает собеседница агентства.
Аналитик добавила, что с учетом приближения лета и, следовательно, сезонного сокращения спроса на газ (без учета необходимости заполнения подземных хранилищ) можно ожидать спотовых цен в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Белова отмечала, что следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, могут стать Северная Македония, Нидерланды и Сербия.
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Первые "отказники"

Первыми оплачивать газ в рублях отказались Польша и Болгария. Впоследствии в СМИ сообщалось, что Финляндия также приняла решение не платить за газ в рублях. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа

Почему дорожает газ?

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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СМИ: Германия готовит план на случай прекращения поставок газа из России

Новый виток роста цен

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% - до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля - 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ в рублях.
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