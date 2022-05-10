https://ria.ru/20220510/frantsuzy-1787786224.html

Французское СМИ опозорилось, поздравляя "бесстрашных украинцев"

Французское СМИ опозорилось, поздравляя "бесстрашных украинцев" - РИА Новости, 10.05.2022

Французское СМИ опозорилось, поздравляя "бесстрашных украинцев"

Французский журнал L'Obs поздравил украинских журналистов с получением Пулитцеровской премии, проиллюстрировав новость снимком военкора RT Arabic Халеда... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:28

2022-05-10T19:28

2022-05-10T21:36

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Французский журнал L'Obs поздравил украинских журналистов с получением Пулитцеровской премии, проиллюстрировав новость снимком военкора RT Arabic Халеда Джабури, который и обратил внимание на ошибку французских коллег."Западные СМИ стали вслепую публиковать что угодно в рамках медиавойны против России. Европейская общественность, видимо, готова проглотить любую ложь после блокировки российских ресурсов", — написал Джабури в Telegram.L'Obs под фото с корреспондентом RT указал, что совет премии высоко оценил "мужество, стойкость и стремление донести правду украинских журналистов".По словам Джабури, фотография, выбранная французским порталом, была сделана в Запорожской области во время съемок репортажа об обстрелах со стороны украинских войск. Корреспондент напомнил, что ВСУ обстреляли военный госпиталь в Запорожской области, ударив тактической ракетой "Точка-У".На сайте L'Obs фото уже поменяли, однако в твиттер-аккаунте издания под новостью об украинских журналистах все еще стоит снимок Джабури. Пользователи в комментариях неоднократно отметили, что репортер на фото держит в руках микрофон с логотипом RT Arabic.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно свидетельствам российской стороны, украинские войска неоднократно использовали тактические ракеты "Точка-У" для обстрелов мирного населения.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761930.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, rt arabic