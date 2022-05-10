19:28 10.05.2022 (обновлено: 21:36 10.05.2022)
Французское СМИ опозорилось, поздравляя "бесстрашных украинцев"
L'Obs проиллюстрировал новость об украинских журналистах фото военкора RT Arabic
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкКорреспондент ведет репортаж возле упавшей ракеты "Точка-У" у военного госпиталя в Запорожской области
Корреспондент ведет репортаж возле упавшей ракеты "Точка-У" у военного госпиталя в Запорожской области
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Французский журнал L'Obs поздравил украинских журналистов с получением Пулитцеровской премии, проиллюстрировав новость снимком военкора RT Arabic Халеда Джабури, который и обратил внимание на ошибку французских коллег.
"Западные СМИ стали вслепую публиковать что угодно в рамках медиавойны против России. Европейская общественность, видимо, готова проглотить любую ложь после блокировки российских ресурсов", — написал Джабури в Telegram.
© L'Obs/TwitterСкриншот поста французского СМИ L'Obs в Twitter
© L'Obs/Twitter
Скриншот поста французского СМИ L'Obs в Twitter
L'Obs под фото с корреспондентом RT указал, что совет премии высоко оценил "мужество, стойкость и стремление донести правду украинских журналистов".
По словам Джабури, фотография, выбранная французским порталом, была сделана в Запорожской области во время съемок репортажа об обстрелах со стороны украинских войск. Корреспондент напомнил, что ВСУ обстреляли военный госпиталь в Запорожской области, ударив тактической ракетой "Точка-У".
На сайте L'Obs фото уже поменяли, однако в твиттер-аккаунте издания под новостью об украинских журналистах все еще стоит снимок Джабури. Пользователи в комментариях неоднократно отметили, что репортер на фото держит в руках микрофон с логотипом RT Arabic.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно свидетельствам российской стороны, украинские войска неоднократно использовали тактические ракеты "Точка-У" для обстрелов мирного населения.
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