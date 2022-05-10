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BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России - РИА Новости, 10.05.2022
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BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России
BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России - РИА Новости, 10.05.2022
BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России
В период с января по апрель второй флот ВМС США перебросил силы в Северную Атлантику на фоне ухудшения отношений с Россией, пишет Business Insider. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:54
2022-05-10T16:55
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В период с января по апрель второй флот ВМС США перебросил силы в Северную Атлантику на фоне ухудшения отношений с Россией, пишет Business Insider.Хотя военный не связывал недавнюю деятельность второго флота напрямую с Россией, он заявил, что такие шаги направлены на демонстрацию приверженности США "защите европейских союзников и партнеров", говорится в статье.Второй флот официально отвечает за западную Атлантику от Карибского бассейна до Северного полюса, но он также может выступать в качестве "маневренного подразделения" для Военно-морских сил США в Европе и Африке, отметил журналист.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия
16:54 10.05.2022 (обновлено: 16:55 10.05.2022)
 
BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России

BI: второй флот ВМС США наращивает присутствие в Северной Атлантике из-за России

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В период с января по апрель второй флот ВМС США перебросил силы в Северную Атлантику на фоне ухудшения отношений с Россией, пишет Business Insider.
Это развертывание стало первым случаем, когда второй флот усилил свое присутствие в Европе вне учений, заявил командующий флотом вице-адмирал Дэниел Дуайер.
Хотя военный не связывал недавнюю деятельность второго флота напрямую с Россией, он заявил, что такие шаги направлены на демонстрацию приверженности США "защите европейских союзников и партнеров", говорится в статье.
Второй флот официально отвечает за западную Атлантику от Карибского бассейна до Северного полюса, но он также может выступать в качестве "маневренного подразделения" для Военно-морских сил США в Европе и Африке, отметил журналист.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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