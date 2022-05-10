https://ria.ru/20220510/flot-1787769773.html

BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России

BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России - РИА Новости, 10.05.2022

BI: ВМС США нарастили присутствие в Северной Атлантике из-за России

В период с января по апрель второй флот ВМС США перебросил силы в Северную Атлантику на фоне ухудшения отношений с Россией, пишет Business Insider. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:54

2022-05-10T16:54

2022-05-10T16:55

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сша

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В период с января по апрель второй флот ВМС США перебросил силы в Северную Атлантику на фоне ухудшения отношений с Россией, пишет Business Insider.Хотя военный не связывал недавнюю деятельность второго флота напрямую с Россией, он заявил, что такие шаги направлены на демонстрацию приверженности США "защите европейских союзников и партнеров", говорится в статье.Второй флот официально отвечает за западную Атлантику от Карибского бассейна до Северного полюса, но он также может выступать в качестве "маневренного подразделения" для Военно-морских сил США в Европе и Африке, отметил журналист.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/baza-1787397298.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия