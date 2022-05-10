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СМИ: президент Чехии высказался за прием Болгарии в Шенгенскую зону - РИА Новости, 10.05.2022
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СМИ: президент Чехии высказался за прием Болгарии в Шенгенскую зону
СМИ: президент Чехии высказался за прием Болгарии в Шенгенскую зону - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: президент Чехии высказался за прием Болгарии в Шенгенскую зону
Чешский президент Милош Земан во время переговоров с прибывшим в Прагу главой Болгарии Руменом Радевым высказался за вступление этой страны в Шенгенскую зону,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:23
2022-05-10T15:23
в мире
болгария
чехия
украина
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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан во время переговоров с прибывшим в Прагу главой Болгарии Руменом Радевым высказался за вступление этой страны в Шенгенскую зону, сообщило во вторник Чешское ТВ."Как сообщил Земан на пресс-конференции после переговоров с Радевым, большую часть их разговора заняла тема военных действий на Украине. Глава Чехии также однозначно поддержал вступление Болгарии в Шенгенскую зону. В свою очередь, Радев высоко оценил двусторонние отношения обеих стран, он также высказал свои опасения в отношении энергетической независимости Болгарии и Чехии", - говорится в сообщении."Намеченные санкции в виде эмбарго на поставки российской нефти могли бы оказать влияние на экономику наших двух стран. Санкции должны быть эффективными, но одновременно они не должны наносить вред нашим экономическим и социальным интересам", - цитирует телеканал слова главы Болгарии.На вторую половину вторника намечены встречи президента Болгарии с главами обеих палат чешского парламента, а также с премьером Петром Фиалой.Утром в среду Радев примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей обеих стран, после чего президент Болгарии вернется домой.
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в мире, болгария, чехия, украина
15:23 10.05.2022
 
СМИ: президент Чехии высказался за прием Болгарии в Шенгенскую зону

Земан в разговоре с главой Болгарии Радевым высказался за ее вступление в Шенгенскую зону

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан во время переговоров с прибывшим в Прагу главой Болгарии Руменом Радевым высказался за вступление этой страны в Шенгенскую зону, сообщило во вторник Чешское ТВ.
"Как сообщил Земан на пресс-конференции после переговоров с Радевым, большую часть их разговора заняла тема военных действий на Украине. Глава Чехии также однозначно поддержал вступление Болгарии в Шенгенскую зону. В свою очередь, Радев высоко оценил двусторонние отношения обеих стран, он также высказал свои опасения в отношении энергетической независимости Болгарии и Чехии", - говорится в сообщении.
"Намеченные санкции в виде эмбарго на поставки российской нефти могли бы оказать влияние на экономику наших двух стран. Санкции должны быть эффективными, но одновременно они не должны наносить вред нашим экономическим и социальным интересам", - цитирует телеканал слова главы Болгарии.
На вторую половину вторника намечены встречи президента Болгарии с главами обеих палат чешского парламента, а также с премьером Петром Фиалой.
Утром в среду Радев примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей обеих стран, после чего президент Болгарии вернется домой.
 
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