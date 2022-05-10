https://ria.ru/20220510/chekhiya-1787707996.html

СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города

СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города - РИА Новости, 10.05.2022

СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города

Власти города Ческе-Будеевице на юге Чехии лишили статуса почетного гражданина летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T00:25

2022-05-10T00:25

2022-05-10T10:07

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ПРАГА, 10 мая — РИА Новости. Власти города Ческе-Будеевице на юге Чехии лишили статуса почетного гражданина летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову, сообщило сетевое издание Idnes.За это проголосовали 32 из 45 членов муниципалитета, против были шестеро, остальные воздержались, отмечает издание.В 2017 году муниципалитет Ческе-Будеевице лишил статуса почетного гражданина советского вождя Иосифа Сталина и лидера чехословацких коммунистов рубежа 1940-1950-х годов Клемента Готвальда.Кроме того, накануне мэрия Праги лишила звания почетного гражданина советского маршала Ивана Конева. Причиной называется его послевоенная деятельность, в том числе участие в подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году.Девятого мая 1945 года войска именно под руководством Конева освободили Прагу от гитлеровцев.

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в мире, чехия, россия