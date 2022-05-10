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СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города - РИА Новости, 10.05.2022
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СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города
СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города
Власти города Ческе-Будеевице на юге Чехии лишили статуса почетного гражданина летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:25
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ПРАГА, 10 мая — РИА Новости. Власти города Ческе-Будеевице на юге Чехии лишили статуса почетного гражданина летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову, сообщило сетевое издание Idnes.За это проголосовали 32 из 45 членов муниципалитета, против были шестеро, остальные воздержались, отмечает издание.В 2017 году муниципалитет Ческе-Будеевице лишил статуса почетного гражданина советского вождя Иосифа Сталина и лидера чехословацких коммунистов рубежа 1940-1950-х годов Клемента Готвальда.Кроме того, накануне мэрия Праги лишила звания почетного гражданина советского маршала Ивана Конева. Причиной называется его послевоенная деятельность, в том числе участие в подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году.Девятого мая 1945 года войска именно под руководством Конева освободили Прагу от гитлеровцев.
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в мире, чехия, россия
00:25 10.05.2022 (обновлено: 10:07 10.05.2022)
 
СМИ: Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города

Idnes: Терешкову лишили статуса почетного гражданина города Ческе-Будеевице в Чехии

CC BY-SA 2.0 / Giannis Pitarokilis / České BudějoviceПлощадь Пржемысла Оттокара II в Ческе-Будеевице, Чехия
Площадь Пржемысла Оттокара II в Ческе-Будеевице, Чехия - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Giannis Pitarokilis / České Budějovice
Площадь Пржемысла Оттокара II в Ческе-Будеевице, Чехия. Архивное фото
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ПРАГА, 10 мая — РИА Новости. Власти города Ческе-Будеевице на юге Чехии лишили статуса почетного гражданина летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову, сообщило сетевое издание Idnes.

"Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая в 1979 году была удостоена статуса почетного гражданина города Ческе-Будеевице, уже не является таковым. Муниципальные власти города лишили Терешкову этого почетного статуса в связи с тем, что она в качестве депутата Госдумы активно поддержала военные действия России на Украине", — говорится в публикации.

За это проголосовали 32 из 45 членов муниципалитета, против были шестеро, остальные воздержались, отмечает издание.
В 2017 году муниципалитет Ческе-Будеевице лишил статуса почетного гражданина советского вождя Иосифа Сталина и лидера чехословацких коммунистов рубежа 1940-1950-х годов Клемента Готвальда.
Кроме того, накануне мэрия Праги лишила звания почетного гражданина советского маршала Ивана Конева. Причиной называется его послевоенная деятельность, в том числе участие в подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году.
Девятого мая 1945 года войска именно под руководством Конева освободили Прагу от гитлеровцев.
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