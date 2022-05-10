https://ria.ru/20220510/bolgariya-1787777497.html

Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая

Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая - РИА Новости, 10.05.2022

Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая

Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:57

2022-05-10T17:57

2022-05-10T18:04

религия

болгария

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV.Как сообщается, 76-летний патриарх упал во время посещения богословского факультета Софийского университета."Его святейшество доставлен в больницу со сломанной ногой", - сообщает телеканал.Неофит, известный в миру как Симеон Димитров, занимает патриарший престол с 24 февраля 2013 года.

https://ria.ru/20220504/razgovor-1786792621.html

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