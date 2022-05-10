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Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая - РИА Новости, 10.05.2022
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая
Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:57
2022-05-10T17:57
2022-05-10T18:04
религия
болгария
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV.Как сообщается, 76-летний патриарх упал во время посещения богословского факультета Софийского университета."Его святейшество доставлен в больницу со сломанной ногой", - сообщает телеканал.Неофит, известный в миру как Симеон Димитров, занимает патриарший престол с 24 февраля 2013 года.
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болгария
17:57 10.05.2022 (обновлено: 18:04 10.05.2022)
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая
bTV: болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV.
Как сообщается, 76-летний патриарх упал во время посещения богословского факультета Софийского университета.
"Его святейшество доставлен в больницу со сломанной ногой", - сообщает телеканал.
Неофит, известный в миру как Симеон Димитров, занимает патриарший престол с 24 февраля 2013 года.