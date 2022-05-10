Рейтинг@Mail.ru
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220510/bolgariya-1787777497.html
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая - РИА Новости, 10.05.2022
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая
Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:57
2022-05-10T18:04
религия
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138765/81/1387658198_0:216:1374:989_1920x0_80_0_0_73e9eab9d93a9bbcd3abffd8a1172999.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV.Как сообщается, 76-летний патриарх упал во время посещения богословского факультета Софийского университета."Его святейшество доставлен в больницу со сломанной ногой", - сообщает телеканал.Неофит, известный в миру как Симеон Димитров, занимает патриарший престол с 24 февраля 2013 года.
https://ria.ru/20220504/razgovor-1786792621.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138765/81/1387658198_0:87:1374:1118_1920x0_80_0_0_ed7c778be9a5051db6671ced9fd03f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария
17:57 10.05.2022 (обновлено: 18:04 10.05.2022)
 
Болгарского патриарха Неофита госпитализировали из-за несчастного случая

bTV: болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси
Патриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Болгарский патриарх Неофит госпитализирован в результате несчастного случая, сообщает телеканал bTV.
Как сообщается, 76-летний патриарх упал во время посещения богословского факультета Софийского университета.
"Его святейшество доставлен в больницу со сломанной ногой", - сообщает телеканал.
Неофит, известный в миру как Симеон Димитров, занимает патриарший престол с 24 февраля 2013 года.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:51Религия
В РПЦ отреагировали на слова папы Франциска о патриархе Кирилле
 
РелигияБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала