https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787772910.html
Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры"
Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры" - РИА Новости, 10.05.2022
Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры"
Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер", заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:23
2022-05-10T17:23
2022-05-10T17:47
в мире
белоруссия
искандер
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер", заявил президент страны Александр Лукашенко.Как сообщило во вторник агентство Белта, эти планы Лукашенко привел на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год."Мы с Россией договорились, что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет "видеть" до Берлина… С-400 - хорошая техника. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал глава государства.Лукашенко также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер". "Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же: я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал он.По словам белорусского президента, и то вооружение, которое уже есть в белорусской армии на данный момент, позволяет обеспечить обороноспособность."Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, - у нас это оружие все есть", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что "это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики". "Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси Бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть", - добавил белорусский президент.Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия хотела бы разместить на своей территории комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.До этого он также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400. В феврале президент подчеркивал, что Минск намерен закупать у России ракетные комплексы "Искандер", поэтому необходим соответствующий учебный центр на территории республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/voennye-1787768889.html
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в мире, белоруссия, искандер
17:23 10.05.2022 (обновлено: 17:47 10.05.2022)
Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры"
Лукашенко: Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры"
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер", заявил президент страны Александр Лукашенко.
Как сообщило во вторник агентство Белта, эти планы Лукашенко привел на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год.
"Мы с Россией договорились, что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет "видеть" до Берлина… С-400 - хорошая техника. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал глава государства.
Лукашенко также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер". "Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же: я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал он.
По словам белорусского президента, и то вооружение, которое уже есть в белорусской армии на данный момент, позволяет обеспечить обороноспособность.
"Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, - у нас это оружие все есть", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что "это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики". "Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси Бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть", - добавил белорусский президент.
Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия хотела бы разместить на своей территории комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.
До этого он также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400. В феврале президент подчеркивал, что Минск намерен закупать у России ракетные комплексы "Искандер", поэтому необходим соответствующий учебный центр на территории республики.