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Шеф военной разведки: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной"

Шеф военной разведки: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной" - РИА Новости, 10.05.2022

Шеф военной разведки: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной"

Директор американской военной разведки Скотт Беррье заявил, что первая леди страны Джилл Байден не была в полной безопасности во время своего недавнего визита... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:23

2022-05-10T18:23

2022-05-10T18:23

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Директор американской военной разведки Скотт Беррье заявил, что первая леди страны Джилл Байден не была в полной безопасности во время своего недавнего визита на Украину.Во время слушаний в комитете по вооруженным силам сената конгресса США конгрессмены спросили Беррье, считает ли он, что любому находящемуся на Украине лицу сейчас угрожает "серьезная опасность"."Да, разумеется, это так", - ответил Беррье. Вслед за этим его спросили, была ли, по его мнению, недавняя поездка первой леди США Джилл Байден на Украину "полностью безопасной"."Нет, я бы не стал так утверждать", - ответил после небольшого промедления глава военной разведки США.Как сообщал ранее пресс-пул Белого дома, первая леди США на минувших выходных пробыла на территории Украины менее двух часов в рамках поездки в Европу. Заранее о ее визите в страну не сообщалось.В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность скорого визита на Украину президента США Джо Байдена, заявила накануне, что в настоящее время такая поездка не планируется.

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