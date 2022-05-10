https://ria.ru/20220510/bayden-1787780195.html
Шеф военной разведки: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной"
Шеф военной разведки: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной" - РИА Новости, 10.05.2022
Шеф военной разведки: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной"
Директор американской военной разведки Скотт Беррье заявил, что первая леди страны Джилл Байден не была в полной безопасности во время своего недавнего визита... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:23
2022-05-10T18:23
2022-05-10T18:23
в мире
джилл байден
джо байден
украина
сша
европа
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593849286_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_d9dadb4fd8371ed030bf3e01a26162c7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Директор американской военной разведки Скотт Беррье заявил, что первая леди страны Джилл Байден не была в полной безопасности во время своего недавнего визита на Украину.Во время слушаний в комитете по вооруженным силам сената конгресса США конгрессмены спросили Беррье, считает ли он, что любому находящемуся на Украине лицу сейчас угрожает "серьезная опасность"."Да, разумеется, это так", - ответил Беррье. Вслед за этим его спросили, была ли, по его мнению, недавняя поездка первой леди США Джилл Байден на Украину "полностью безопасной"."Нет, я бы не стал так утверждать", - ответил после небольшого промедления глава военной разведки США.Как сообщал ранее пресс-пул Белого дома, первая леди США на минувших выходных пробыла на территории Украины менее двух часов в рамках поездки в Европу. Заранее о ее визите в страну не сообщалось.В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность скорого визита на Украину президента США Джо Байдена, заявила накануне, что в настоящее время такая поездка не планируется.
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593849286_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_4bf48844edee92472aea82f805a00484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джилл байден, джо байден, украина, сша, европа, конгресс сша
Шеф военной разведки: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной"
Шеф военной разведки США Беррье: поездка Джилл Байден на Украину "не была безопасной"