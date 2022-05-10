https://ria.ru/20220510/bayden-1787707784.html

Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине

Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 10.05.2022

Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T00:13

2022-05-10T00:13

2022-05-10T00:14

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784780143_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_13a2d8a750d52e5276a19572355fe4f4.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект.На прошлой неделе он запросил 33 миллиарда долларов на продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Байден выразил удовлетворение тем, что в конгрессе поддерживают его запрос и готовы его поддержать "по существу в исходном виде".Он добавил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему законодатели.

https://ria.ru/20220509/bayden-1787706292.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша