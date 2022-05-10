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Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 10.05.2022
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Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине
Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине
Президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:13
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в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект.На прошлой неделе он запросил 33 миллиарда долларов на продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Байден выразил удовлетворение тем, что в конгрессе поддерживают его запрос и готовы его поддержать "по существу в исходном виде".Он добавил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему законодатели.
https://ria.ru/20220509/bayden-1787706292.html
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в мире, украина, сша
00:13 10.05.2022 (обновлено: 00:14 10.05.2022)
 
Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине

Президент США Байден призвал конгресс утвердить помощь Украине на 33 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект.
"Я призываю конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней", - сказано в обращении Байдена к законодателям.
На прошлой неделе он запросил 33 миллиарда долларов на продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Байден выразил удовлетворение тем, что в конгрессе поддерживают его запрос и готовы его поддержать "по существу в исходном виде".
Он добавил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему законодатели.
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