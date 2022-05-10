https://ria.ru/20220510/azovstal-1787781479.html

Бойцы ДНР провели операцию по поиску боевиков на "Азовстали"

Бойцы ДНР провели операцию по поиску боевиков на "Азовстали" - РИА Новости, 10.05.2022

Бойцы ДНР провели операцию по поиску боевиков на "Азовстали"

Бойцы МВД ДНР провели операцию по обнаружению боевиков нацбата "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) на территории блокированного... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:37

2022-05-10T18:37

2022-05-10T19:56

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

владимир путин

россия

украина

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Бойцы МВД ДНР провели операцию по обнаружению боевиков нацбата "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) на территории блокированного завода "Азовсталь", передает корреспондент РИА Новости.Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода. Бойцы продвигаются по территории аккуратно, чтобы минимизировать потери, используя данные с беспилотников и превосходство в артиллерии.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787477993.html

россия

украина

мариуполь

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Операция по обнаружению боевиков на территории "Азовстали" Военнослужащие внутренних войск МВД ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на территории "Азовстали", передаёт корреспондент РИА Новости 2022-05-10T18:37 true PT0M46S

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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, украина, мариуполь