https://ria.ru/20220510/avtomobili-1787708798.html

Эксперт рассказал, что в России подешевели автомобили

Эксперт рассказал, что в России подешевели автомобили - РИА Новости, 10.05.2022

Эксперт рассказал, что в России подешевели автомобили

Автомобили на вторичном рынке России начали дешеветь после ажиотажного спроса, который отмечался в марте и апреле, рассказал в интервью радио Sputnik президент... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T02:10

2022-05-10T02:10

2022-05-10T02:10

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Автомобили на вторичном рынке России начали дешеветь после ажиотажного спроса, который отмечался в марте и апреле, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.Ажиотажный спрос на подержанные европейские автомобили, возникший после введения антироссийских санкций, подогрел рынок и привел к росту цен, отметил президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров. Ближе к концу апреля ситуация стабилизировалась и стоимость автомобилей с пробегом начала снижаться, добавил он."Цены понемногу опускаются. Они не так стремительно падают, как росли, но все же. Тогда люди не понимали, что будет завтра, и старались хоть какую-то машину купить, чтобы деньги не обесценились, как это уже бывало в нашей истории. Рост цен был из-за ажиотажа. Сейчас тенденция такова, что все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен по оставшимся предложениям", – считает Амиров.Новые автомобили, цены на которые выросли после резких скачков курсов валют и на фоне сложностей с транспортировкой машин в Россию, дешеветь не начали, сказал он."В плане новых машин. Тут, к сожалению, надо понимать, что курс доллара и евро к рублю снизился (после резкого подъема в конце февраля и начале марта, – ред.), но цены на многие вещи не снизились на столько же. Баланс не выровнялся. Кроме того, новые европейские автомобили не заезжают в Россию прямым путем, как это было ранее. Они теперь поступают к нам через страны-посредники, что увеличивает их стоимость", – пояснил Амиров.По его мнению, в ближайшее время цены на новые автомобили снижаться не будут."Крайне маловероятно, что в ближайшее время цены на новые автомобили пойдут вниз", – заключил Олег Амиров в интервью радио Sputnik.

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экономика, авто, россия