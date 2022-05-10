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Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана - РИА Новости, 10.05.2022
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Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана - РИА Новости, 10.05.2022
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:04
2022-05-10T21:04
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.В марше принимают участие сотни человек. Они поют патриотические песни и скандируют оппозиционные лозунги. Шествие сопровождают десятки сотрудников полиции и около десяти патрульных машин. Митингующим они никак не препятствуют, лишь освобождают для их марша проезжую часть от транспорта.Во вторник днем во время шествий сотрудники полиции задержали более 60 сторонников оппозиции. Задержания начались после того, как митингующие стали перекрывать перекрестки. Некоторые участники марша пытались отбить своих единомышленников, но полиция не позволила им этого сделать.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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в мире, армения, ереван
21:04 10.05.2022
 
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана

Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские во время митинга оппозиции в Ереване
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
В марше принимают участие сотни человек. Они поют патриотические песни и скандируют оппозиционные лозунги. Шествие сопровождают десятки сотрудников полиции и около десяти патрульных машин. Митингующим они никак не препятствуют, лишь освобождают для их марша проезжую часть от транспорта.
Во вторник днем во время шествий сотрудники полиции задержали более 60 сторонников оппозиции. Задержания начались после того, как митингующие стали перекрывать перекрестки. Некоторые участники марша пытались отбить своих единомышленников, но полиция не позволила им этого сделать.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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