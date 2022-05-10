https://ria.ru/20220510/armeniya-1787796388.html
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана - РИА Новости, 10.05.2022
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:04
2022-05-10T21:04
2022-05-10T21:04
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.В марше принимают участие сотни человек. Они поют патриотические песни и скандируют оппозиционные лозунги. Шествие сопровождают десятки сотрудников полиции и около десяти патрульных машин. Митингующим они никак не препятствуют, лишь освобождают для их марша проезжую часть от транспорта.Во вторник днем во время шествий сотрудники полиции задержали более 60 сторонников оппозиции. Задержания начались после того, как митингующие стали перекрывать перекрестки. Некоторые участники марша пытались отбить своих единомышленников, но полиция не позволила им этого сделать.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана
Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Оппозиция Армении проводит вечернее шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
В марше принимают участие сотни человек. Они поют патриотические песни и скандируют оппозиционные лозунги. Шествие сопровождают десятки сотрудников полиции и около десяти патрульных машин. Митингующим они никак не препятствуют, лишь освобождают для их марша проезжую часть от транспорта.
Во вторник днем во время шествий сотрудники полиции задержали более 60 сторонников оппозиции. Задержания начались после того, как митингующие стали перекрывать перекрестки. Некоторые участники марша пытались отбить своих единомышленников, но полиция не позволила им этого сделать.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.