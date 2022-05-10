Рейтинг@Mail.ru
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/alzhir-1787771581.html
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2022
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров
Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:08
2022-05-10T17:10
в мире
россия
алжир (республика)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787771717_0:161:2747:1706_1920x0_80_0_0_5098e7f70e957f4ae3ee414128e761e7.jpg
АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы говорили о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, которое имеет очень прочные корни и хорошие перспективы. Российская Федерация ценит то доверие, которое алжирские друзья оказывают нам в деле укрепления обороноспособности Алжира", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.Также министр заявил, что многие российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики, этот вопрос будет одним из ключевых в ходе заседания межправительственной комиссии."Многие российские компании заинтересованы в том, чтобы создавать и реализовывать совместные проекты вместе с алжирскими партнерами в таких сферах, как энергетика, минеральные ресурсы, геологоразведка, фармацевтика", - сказал Лавров.По его словам, эти вопросы будут в центре внимания очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планируется в ближайшие месяцы в Алжире.
https://ria.ru/20220510/alzhir-1787769894.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787771717_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a7abe63fe0d55085a4dc27becc5002b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алжир (республика), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:08 10.05.2022 (обновлено: 17:10 10.05.2022)
 
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров

Лавров: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра на переговорах в Алжире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра на переговорах в Алжире - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, которое имеет очень прочные корни и хорошие перспективы. Российская Федерация ценит то доверие, которое алжирские друзья оказывают нам в деле укрепления обороноспособности Алжира", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра на переговорах в Алжире - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 16:55
Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине, заявил Лавров
Также министр заявил, что многие российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики, этот вопрос будет одним из ключевых в ходе заседания межправительственной комиссии.
"Многие российские компании заинтересованы в том, чтобы создавать и реализовывать совместные проекты вместе с алжирскими партнерами в таких сферах, как энергетика, минеральные ресурсы, геологоразведка, фармацевтика", - сказал Лавров.
По его словам, эти вопросы будут в центре внимания очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планируется в ближайшие месяцы в Алжире.
 
В миреРоссияАлжир (республика)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала