https://ria.ru/20220510/alzhir-1787771581.html

Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров

Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2022

Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров

Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:08

2022-05-10T17:08

2022-05-10T17:10

в мире

россия

алжир (республика)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы говорили о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, которое имеет очень прочные корни и хорошие перспективы. Российская Федерация ценит то доверие, которое алжирские друзья оказывают нам в деле укрепления обороноспособности Алжира", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.Также министр заявил, что многие российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики, этот вопрос будет одним из ключевых в ходе заседания межправительственной комиссии."Многие российские компании заинтересованы в том, чтобы создавать и реализовывать совместные проекты вместе с алжирскими партнерами в таких сферах, как энергетика, минеральные ресурсы, геологоразведка, фармацевтика", - сказал Лавров.По его словам, эти вопросы будут в центре внимания очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планируется в ближайшие месяцы в Алжире.

https://ria.ru/20220510/alzhir-1787769894.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, алжир (республика), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)