https://ria.ru/20220510/alzhir-1787771581.html
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2022
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров
Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:08
2022-05-10T17:08
2022-05-10T17:10
в мире
россия
алжир (республика)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы говорили о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, которое имеет очень прочные корни и хорошие перспективы. Российская Федерация ценит то доверие, которое алжирские друзья оказывают нам в деле укрепления обороноспособности Алжира", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.Также министр заявил, что многие российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики, этот вопрос будет одним из ключевых в ходе заседания межправительственной комиссии."Многие российские компании заинтересованы в том, чтобы создавать и реализовывать совместные проекты вместе с алжирскими партнерами в таких сферах, как энергетика, минеральные ресурсы, геологоразведка, фармацевтика", - сказал Лавров.По его словам, эти вопросы будут в центре внимания очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планируется в ближайшие месяцы в Алжире.
https://ria.ru/20220510/alzhir-1787769894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, алжир (республика), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:08 10.05.2022 (обновлено: 17:10 10.05.2022)
Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС, заявил Лавров
Лавров: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики
АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, которое имеет очень прочные корни и хорошие перспективы. Российская Федерация
ценит то доверие, которое алжирские друзья оказывают нам в деле укрепления обороноспособности Алжира", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.
Также министр заявил, что многие российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики, этот вопрос будет одним из ключевых в ходе заседания межправительственной комиссии.
"Многие российские компании заинтересованы в том, чтобы создавать и реализовывать совместные проекты вместе с алжирскими партнерами в таких сферах, как энергетика, минеральные ресурсы, геологоразведка, фармацевтика", - сказал Лавров.
По его словам, эти вопросы будут в центре внимания очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планируется в ближайшие месяцы в Алжире.