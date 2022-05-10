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Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2022
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Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине, заявил Лавров
Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2022
Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:55
2022-05-10T16:55
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
алжир (провинция)
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АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине."Мы подробно информировали наших алжирских друзей о развитии специальной военной операции РФ вместе с ополченцами Донбасса на Украине. Мы ценим взвешенную, объективную, сбалансированную позицию, которую занимает Алжир по украинским вопросам в рамках международных организаций и в целом в рамках своей внешней политики", - сказал Лавров на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, алжир (провинция)
16:55 10.05.2022
 
Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров: Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине.
"Мы подробно информировали наших алжирских друзей о развитии специальной военной операции РФ вместе с ополченцами Донбасса на Украине. Мы ценим взвешенную, объективную, сбалансированную позицию, которую занимает Алжир по украинским вопросам в рамках международных организаций и в целом в рамках своей внешней политики", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
 
В миреСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаАлжир (провинция)
 
 
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