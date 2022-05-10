https://ria.ru/20220510/alzhir-1787708130.html

Лавров прибыл с визитом в Алжир

Лавров прибыл с визитом в Алжир - РИА Новости, 10.05.2022

Лавров прибыл с визитом в Алжир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T00:31

2022-05-10T00:31

2022-05-10T01:33

в мире

россия

алжир (республика)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, в Алжире министр проведет переговоры с главой МИД страны Рамтаном Ламамрой.Последний раз Лавров посещал Алжир в 2019 году. Нынешний визит министра ранее не анонсировался.В МИД РФ отмечают, что Алжир занимает одно из первых мест в Африке и арабском мире по закупкам российской продукции и - наряду с Марокко и Египтом - входит в тройку ведущих торговых партнеров России на африканском континенте.На фоне масштабных санкций западных стран, введенных против России после начала специальной военной операции, Алжир не присоединился к ограничительным мерам против Москвы и сохраняет нейтральную позицию. Кроме того, Алжир входит в контактную группу стран Лиги арабских государств по Украине, в марте министр иностранных дел Алжира в составе делегации контактной группы посетил Москву.В целом торгово-экономическое сотрудничество с Алжиром берет начало с 60-х годов прошлого века, когда Россия оказала африканской стране большую помощь в создании национальной индустриальной базы и развитии энергетики, горнодобывающей и металлургической промышленности, машиностроения и водного хозяйства. Активно развиваются связи двух стран в области ВТС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу называл Алжир одной из стран приоритетного направления военно-технического сотрудничества России в Африке.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.В настоящее время в Евросоюзе обсуждается вопрос полного отказа от российских энергоносителей, хотя в европейских столицах признают, что быстро найти замену нефти и газу из России будет сложно. При этом одной из стран, которая может возместить поставки, рассматривается Алжир. Однако, в конце апреля Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании в случае нарушения контрактных обязательств Мадридом и запуска реверса газа по газопроводу Магриб-Европа (MEG).В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт по поставкам газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб-Европа. Прекращение контракта связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787148240.html

https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html

https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html

россия

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, алжир (республика)