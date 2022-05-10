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Лавров прибыл с визитом в Алжир - РИА Новости, 10.05.2022
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Лавров прибыл с визитом в Алжир
Лавров прибыл с визитом в Алжир - РИА Новости, 10.05.2022
Лавров прибыл с визитом в Алжир
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:31
2022-05-10T01:33
в мире
россия
алжир (республика)
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АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, в Алжире министр проведет переговоры с главой МИД страны Рамтаном Ламамрой.Последний раз Лавров посещал Алжир в 2019 году. Нынешний визит министра ранее не анонсировался.В МИД РФ отмечают, что Алжир занимает одно из первых мест в Африке и арабском мире по закупкам российской продукции и - наряду с Марокко и Египтом - входит в тройку ведущих торговых партнеров России на африканском континенте.На фоне масштабных санкций западных стран, введенных против России после начала специальной военной операции, Алжир не присоединился к ограничительным мерам против Москвы и сохраняет нейтральную позицию. Кроме того, Алжир входит в контактную группу стран Лиги арабских государств по Украине, в марте министр иностранных дел Алжира в составе делегации контактной группы посетил Москву.В целом торгово-экономическое сотрудничество с Алжиром берет начало с 60-х годов прошлого века, когда Россия оказала африканской стране большую помощь в создании национальной индустриальной базы и развитии энергетики, горнодобывающей и металлургической промышленности, машиностроения и водного хозяйства. Активно развиваются связи двух стран в области ВТС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу называл Алжир одной из стран приоритетного направления военно-технического сотрудничества России в Африке.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.В настоящее время в Евросоюзе обсуждается вопрос полного отказа от российских энергоносителей, хотя в европейских столицах признают, что быстро найти замену нефти и газу из России будет сложно. При этом одной из стран, которая может возместить поставки, рассматривается Алжир. Однако, в конце апреля Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании в случае нарушения контрактных обязательств Мадридом и запуска реверса газа по газопроводу Магриб-Европа (MEG).В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт по поставкам газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб-Европа. Прекращение контракта связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787148240.html
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в мире, россия, алжир (республика)
00:31 10.05.2022 (обновлено: 01:33 10.05.2022)
 
Лавров прибыл с визитом в Алжир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, в Алжире министр проведет переговоры с главой МИД страны Рамтаном Ламамрой.
Последний раз Лавров посещал Алжир в 2019 году. Нынешний визит министра ранее не анонсировался.
В МИД РФ отмечают, что Алжир занимает одно из первых мест в Африке и арабском мире по закупкам российской продукции и - наряду с Марокко и Египтом - входит в тройку ведущих торговых партнеров России на африканском континенте.
На фоне масштабных санкций западных стран, введенных против России после начала специальной военной операции, Алжир не присоединился к ограничительным мерам против Москвы и сохраняет нейтральную позицию. Кроме того, Алжир входит в контактную группу стран Лиги арабских государств по Украине, в марте министр иностранных дел Алжира в составе делегации контактной группы посетил Москву.
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В целом торгово-экономическое сотрудничество с Алжиром берет начало с 60-х годов прошлого века, когда Россия оказала африканской стране большую помощь в создании национальной индустриальной базы и развитии энергетики, горнодобывающей и металлургической промышленности, машиностроения и водного хозяйства. Активно развиваются связи двух стран в области ВТС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу называл Алжир одной из стран приоритетного направления военно-технического сотрудничества России в Африке.
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
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В настоящее время в Евросоюзе обсуждается вопрос полного отказа от российских энергоносителей, хотя в европейских столицах признают, что быстро найти замену нефти и газу из России будет сложно. При этом одной из стран, которая может возместить поставки, рассматривается Алжир. Однако, в конце апреля Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании в случае нарушения контрактных обязательств Мадридом и запуска реверса газа по газопроводу Магриб-Европа (MEG).
В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт по поставкам газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб-Европа. Прекращение контракта связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.
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