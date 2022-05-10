Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/aktsiya-1787747626.html
В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку"
В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 10.05.2022
В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку"
Партия социалистов Молдавии обратится в суд из-за распространения фейковых новостей о том, что люди участвовали в акции "Бессмертный полк" за деньги, сообщила... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:44
2022-05-10T13:44
в мире
молдавия
кишинев
партия социалистов молдавии
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731560367_19:0:686:375_1920x0_80_0_0_252ca84d277daf6ca5e5423759bb2697.jpg
КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии обратится в суд из-за распространения фейковых новостей о том, что люди участвовали в акции "Бессмертный полк" за деньги, сообщила пресс-служба партии.День Победы в Молдавии отметили проведением акции "Бессмертный полк", подобные мероприятия проводились в 50 населенных пунктах республики. По словам организаторов, в Кишиневе в акции приняли участие около 25 тысяч человек."Партия социалистов Молдавии подаст в суд за фейк, опубликованный рядом СМИ. Информация о якобы проплаченности участников марша "Бессмертный полк" является ложью, запущенной с целью усилить напряжение в обществе в этот священный для людей день", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты отметили, что будут добиваться выплаты компенсации за распространение клеветы и заведомо ложной информации. Полученные средства планируется передать ветеранам."Память о победе наших родителей, дедов, прадедов над фашизмом является долгом, который мы, члены Соцпартии, а также большинство граждан Молдавии, свято чтим. Любые провокационные действия, любая критика в адрес этого праздника может быть приравнена к осквернению и опасной попытке переписать историю", - подчеркивает политформирование."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787661606.html
https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787636607.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731560367_103:0:603:375_1920x0_80_0_0_2f4a2fe056a46ec0454fc968f2aeaae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, партия социалистов молдавии, день победы
13:44 10.05.2022
 
В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку"

Соцпартия Молдавии обратится в суд из-за фейков о плате за участие в "Бессмертном полку"

© Sputnik / Mihai CarausвАкция "Бессмертный полк" в Молдавии
Акция Бессмертный полк в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Mihai Carausв
Акция "Бессмертный полк" в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии обратится в суд из-за распространения фейковых новостей о том, что люди участвовали в акции "Бессмертный полк" за деньги, сообщила пресс-служба партии.
День Победы в Молдавии отметили проведением акции "Бессмертный полк", подобные мероприятия проводились в 50 населенных пунктах республики. По словам организаторов, в Кишиневе в акции приняли участие около 25 тысяч человек.
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:52День Победы — 2022
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек
"Партия социалистов Молдавии подаст в суд за фейк, опубликованный рядом СМИ. Информация о якобы проплаченности участников марша "Бессмертный полк" является ложью, запущенной с целью усилить напряжение в обществе в этот священный для людей день", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты отметили, что будут добиваться выплаты компенсации за распространение клеветы и заведомо ложной информации. Полученные средства планируется передать ветеранам.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:24День Победы — 2022
Санду не приняла участие в праздновании Дня Победы
"Память о победе наших родителей, дедов, прадедов над фашизмом является долгом, который мы, члены Соцпартии, а также большинство граждан Молдавии, свято чтим. Любые провокационные действия, любая критика в адрес этого праздника может быть приравнена к осквернению и опасной попытке переписать историю", - подчеркивает политформирование.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
 
В миреМолдавияКишиневПартия социалистов МолдавииДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала