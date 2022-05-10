https://ria.ru/20220510/aktsiya-1787747626.html

В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку"

В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 10.05.2022

В Молдавии опровергли данные о плате за участие в "Бессмертном полку"

Партия социалистов Молдавии обратится в суд из-за распространения фейковых новостей о том, что люди участвовали в акции "Бессмертный полк" за деньги, сообщила... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:44

2022-05-10T13:44

2022-05-10T13:44

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молдавия

кишинев

партия социалистов молдавии

день победы

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КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии обратится в суд из-за распространения фейковых новостей о том, что люди участвовали в акции "Бессмертный полк" за деньги, сообщила пресс-служба партии.День Победы в Молдавии отметили проведением акции "Бессмертный полк", подобные мероприятия проводились в 50 населенных пунктах республики. По словам организаторов, в Кишиневе в акции приняли участие около 25 тысяч человек."Партия социалистов Молдавии подаст в суд за фейк, опубликованный рядом СМИ. Информация о якобы проплаченности участников марша "Бессмертный полк" является ложью, запущенной с целью усилить напряжение в обществе в этот священный для людей день", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты отметили, что будут добиваться выплаты компенсации за распространение клеветы и заведомо ложной информации. Полученные средства планируется передать ветеранам."Память о победе наших родителей, дедов, прадедов над фашизмом является долгом, который мы, члены Соцпартии, а также большинство граждан Молдавии, свято чтим. Любые провокационные действия, любая критика в адрес этого праздника может быть приравнена к осквернению и опасной попытке переписать историю", - подчеркивает политформирование."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787661606.html

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молдавия

кишинев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, партия социалистов молдавии, день победы