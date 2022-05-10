https://ria.ru/20220510/aktrisa-1787729614.html
Умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова
Умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова - РИА Новости, 10.05.2022
Умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова
Заслуженная артистка России Наталия Макарова, служившая в театре имени Наталии Сац с момента его основания, скончалась на 90-м году жизни, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:38
2022-05-10T10:38
2022-05-10T17:00
культура
театр
наталия сац
музыкальный театр имени наталии сац
москва
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97559/97/975599722_0:398:1248:1100_1920x0_80_0_0_587a8fc7ce3645f4e3ff39ac4085a477.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталия Макарова, служившая в театре имени Наталии Сац с момента его основания, скончалась на 90-м году жизни, сообщили в официальном Telegram-канале театра.Актриса театра и певица (меццо-сопрано) Макарова родилась в 1933 году, а в 1984 году получила звание заслуженной артистки России.Как рассказали в театре, по окончании Института имени Гнесиных Макарова была приглашена лично Наталией Сац в созданную труппу и "навсегда связала свою жизнь с музыкальным театром для юных", сразу заняв "ведущее положение в театре и неизменно сохраняя марку мастерства до самых последних дней пребывания на сцене"."Роли Наталии Макаровой на сцене театра, наделенные какой-то особой выразительностью, искренностью и цельностью, — несомненные актерские удачи, которые она сумела превратить в образцы исполнения", — добавили в театре.Макарова играла в театре такие роли, как Королева из "Белоснежки" и "Волшебной музыки", Купчиха в "Винтовке и сердце", Баба-яга в опере "Волк и семеро козлят" и в "Лопушке у Лукоморья", мать Маугли в "Джунглях", Крыса Шушера и Лиса Алиса в "Золотом ключике", Бабушка в "Красной Шапочке"."Она любила театр, и театр любил ее. Все, кто ее знал, никогда ее не забудут", — заключили в театре.Уточняется, что о времени и месте прощания с актрисой будет сообщено отдельно.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97559/97/975599722_0:281:1248:1217_1920x0_80_0_0_a4ee4983bdc3997c01a933bbacf816fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, наталия сац, музыкальный театр имени наталии сац, москва, новости культуры
10:38 10.05.2022 (обновлено: 17:00 10.05.2022)
Умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова
Умерла актриса Наталия Макарова, служившая в театре Наталии Сац с момента основания
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Заслуженная артистка России Наталия Макарова, служившая в театре имени Наталии Сац с момента его основания, скончалась на 90-м году жизни, сообщили в официальном Telegram-канале
театра.
Актриса театра и певица (меццо-сопрано) Макарова родилась в 1933 году, а в 1984 году получила звание заслуженной артистки России.
"С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженной артистки России Макаровой Наталии Ивановны, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и служившей в нем с момента основания, с 1965 года", — говорится в сообщении.
Как рассказали в театре, по окончании Института имени Гнесиных Макарова была приглашена лично Наталией Сац
в созданную труппу и "навсегда связала свою жизнь с музыкальным театром для юных", сразу заняв "ведущее положение в театре и неизменно сохраняя марку мастерства до самых последних дней пребывания на сцене".
"Роли Наталии Макаровой на сцене театра, наделенные какой-то особой выразительностью, искренностью и цельностью, — несомненные актерские удачи, которые она сумела превратить в образцы исполнения", — добавили в театре.
Макарова играла в театре такие роли, как Королева из "Белоснежки" и "Волшебной музыки", Купчиха в "Винтовке и сердце", Баба-яга в опере "Волк и семеро козлят" и в "Лопушке у Лукоморья", мать Маугли в "Джунглях", Крыса Шушера и Лиса Алиса в "Золотом ключике", Бабушка в "Красной Шапочке".
"Она любила театр, и театр любил ее. Все, кто ее знал, никогда ее не забудут", — заключили в театре.
Уточняется, что о времени и месте прощания с актрисой будет сообщено отдельно.