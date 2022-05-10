https://ria.ru/20220510/aktrisa-1787729614.html

Умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова

Умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова - РИА Новости, 10.05.2022

Умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова

Заслуженная артистка России Наталия Макарова, служившая в театре имени Наталии Сац с момента его основания, скончалась на 90-м году жизни, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:38

2022-05-10T10:38

2022-05-10T17:00

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театр

наталия сац

музыкальный театр имени наталии сац

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталия Макарова, служившая в театре имени Наталии Сац с момента его основания, скончалась на 90-м году жизни, сообщили в официальном Telegram-канале театра.Актриса театра и певица (меццо-сопрано) Макарова родилась в 1933 году, а в 1984 году получила звание заслуженной артистки России.Как рассказали в театре, по окончании Института имени Гнесиных Макарова была приглашена лично Наталией Сац в созданную труппу и "навсегда связала свою жизнь с музыкальным театром для юных", сразу заняв "ведущее положение в театре и неизменно сохраняя марку мастерства до самых последних дней пребывания на сцене"."Роли Наталии Макаровой на сцене театра, наделенные какой-то особой выразительностью, искренностью и цельностью, — несомненные актерские удачи, которые она сумела превратить в образцы исполнения", — добавили в театре.Макарова играла в театре такие роли, как Королева из "Белоснежки" и "Волшебной музыки", Купчиха в "Винтовке и сердце", Баба-яга в опере "Волк и семеро козлят" и в "Лопушке у Лукоморья", мать Маугли в "Джунглях", Крыса Шушера и Лиса Алиса в "Золотом ключике", Бабушка в "Красной Шапочке"."Она любила театр, и театр любил ее. Все, кто ее знал, никогда ее не забудут", — заключили в театре.Уточняется, что о времени и месте прощания с актрисой будет сообщено отдельно.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

театр, наталия сац, музыкальный театр имени наталии сац, москва, новости культуры