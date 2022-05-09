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15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской - РИА Новости, 09.05.2022
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15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской
15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской - РИА Новости, 09.05.2022
15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской
Президент России Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейской" за массовый героизм в боевых... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:06
2022-05-09T15:12
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейской" за массовый героизм в боевых действиях, документ опубликован на официальном портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтах, постановляю: присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", - говорится в сообщении.
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безопасность, владимир путин
15:06 09.05.2022 (обновлено: 15:12 09.05.2022)
 
15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской

Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейской" за массовый героизм в боевых действиях, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтах, постановляю: присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", - говорится в сообщении.
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