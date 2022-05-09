https://ria.ru/20220509/zvanie-1787653905.html

15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской

15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской - РИА Новости, 09.05.2022

15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской

Президент России Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейской" за массовый героизм в боевых... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:06

2022-05-09T15:06

2022-05-09T15:12

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейской" за массовый героизм в боевых действиях, документ опубликован на официальном портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтах, постановляю: присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220407/aviapolk-1782345214.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин