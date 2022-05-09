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Посол России в Анголе заявил, что значение победы СССР трудно переоценить - РИА Новости, 09.05.2022
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Посол России в Анголе заявил, что значение победы СССР трудно переоценить
Посол России в Анголе заявил, что значение победы СССР трудно переоценить - РИА Новости, 09.05.2022
Посол России в Анголе заявил, что значение победы СССР трудно переоценить
Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:43
2022-05-09T19:43
день победы — 2022
ссср
ангола
великая отечественная война (1941-1945)
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ЛУАНДА (АНГОЛА), 9 мая - РИА Новости. Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на уроки прошлого, заявил посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Историческое значение победы для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на уроки прошлого, со всей очевидностью показывающие всю пагубность поощрения возрождения нацизма, какими бы целями и задачами оно не оправдывалось", - сказал посол, выступая на праздновании 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне в столице Анголы.Дипломат добавил, что о значении победы пытаются замалчивать так называемые ведущие демократии мира. "Но историческая правда заключается в том, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. На территорию СССР вторглись испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии и так далее. Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы, Албания направила воевать в СССР дивизию СС "Скарабей", на фронтах были представлены 60 тысяч французских добровольцев из дивизии СС "Шарлемань", Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу. В танках Гудериана чуть ли не каждый второй водитель был чех. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Времени не хватит все перечислить", - отметил Тараров.По его словам, на этом фоне "становятся понятны подходы и действия так называемого просвещенного Запада по отношению к современным событиям на Украине, их желание стереть с лица земли памятники и мемориалы, подтверждающие роль и масштабы жертв наших солдат и простых граждан в освобождении Европы от коричневой чумы". "Мы должны помнить, какой ценой нашей стране досталась победа и освобождение государств Европы от фашизма. Мы потеряли более 19 миллионов военнослужащих, всего погибло почти 42 миллиона граждан нашей страны, общая убыль населения в период с 1941 по 1945 года по некоторым оценкам составила 52 миллиона человек", - привел данные дипломат.Он призвал помнить, что победа стала возможна благодаря достижениям и подвигу наших отцов и дедов. "Героическая борьба советского народа вдохновила многие угнетенный народы начать собственную борьбу против колониального гнета. Именно после окончания Второй мировой войны произошло развертывание массового национально-освободительного движения в колониях, которое привело впоследствии к полной деколонизации народов Африки и Азии и обретению ими независимости. В их число вошел и ангольский народ, который сражался за свою свободу с оружием в руках, сумев, отстоять не только свою независимость, но и помочь завоевать свободу другим народам юга Африки, прежде всего Намибии, и сыграл значительную роль в падении расистского режима апартеида в ЮАР", - отметил Тараров.По его словам, история требует делать выводы и извлекать уроки. "Именно поэтому, мы сейчас вместе должны объединить усилия, чтобы не дать неонацизму и реваншизму, экстремизму и ксенофобии одержать верх, разрушить существующую архитектуру международных отношений. Мы должны помнить катастрофические последствия, к которым привели "идеи исключительности и превосходства" отдельных народов, попытки вершить судьбы мира за счет попрания законных интересов других государств и народов. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - заключил посол.
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787612745.html
https://ria.ru/20220508/pamyat-1787564094.html
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ангола
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РИА Новости
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96
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ссср, ангола, великая отечественная война (1941-1945)
19:43 09.05.2022
 
Посол России в Анголе заявил, что значение победы СССР трудно переоценить

Посол России в Анголе заявил, что историческое значение победы СССР трудно переоценить

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике АнголаПосол РФ в Анголе Владимир Тараров
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Ангола
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Архивное фото
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ЛУАНДА (АНГОЛА), 9 мая - РИА Новости. Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на уроки прошлого, заявил посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Историческое значение победы для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на уроки прошлого, со всей очевидностью показывающие всю пагубность поощрения возрождения нацизма, какими бы целями и задачами оно не оправдывалось", - сказал посол, выступая на праздновании 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне в столице Анголы.
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Дипломат добавил, что о значении победы пытаются замалчивать так называемые ведущие демократии мира. "Но историческая правда заключается в том, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. На территорию СССР вторглись испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии и так далее. Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы, Албания направила воевать в СССР дивизию СС "Скарабей", на фронтах были представлены 60 тысяч французских добровольцев из дивизии СС "Шарлемань", Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу. В танках Гудериана чуть ли не каждый второй водитель был чех. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Времени не хватит все перечислить", - отметил Тараров.
По его словам, на этом фоне "становятся понятны подходы и действия так называемого просвещенного Запада по отношению к современным событиям на Украине, их желание стереть с лица земли памятники и мемориалы, подтверждающие роль и масштабы жертв наших солдат и простых граждан в освобождении Европы от коричневой чумы". "Мы должны помнить, какой ценой нашей стране досталась победа и освобождение государств Европы от фашизма. Мы потеряли более 19 миллионов военнослужащих, всего погибло почти 42 миллиона граждан нашей страны, общая убыль населения в период с 1941 по 1945 года по некоторым оценкам составила 52 миллиона человек", - привел данные дипломат.
Он призвал помнить, что победа стала возможна благодаря достижениям и подвигу наших отцов и дедов. "Героическая борьба советского народа вдохновила многие угнетенный народы начать собственную борьбу против колониального гнета. Именно после окончания Второй мировой войны произошло развертывание массового национально-освободительного движения в колониях, которое привело впоследствии к полной деколонизации народов Африки и Азии и обретению ими независимости. В их число вошел и ангольский народ, который сражался за свою свободу с оружием в руках, сумев, отстоять не только свою независимость, но и помочь завоевать свободу другим народам юга Африки, прежде всего Намибии, и сыграл значительную роль в падении расистского режима апартеида в ЮАР", - отметил Тараров.
По его словам, история требует делать выводы и извлекать уроки. "Именно поэтому, мы сейчас вместе должны объединить усилия, чтобы не дать неонацизму и реваншизму, экстремизму и ксенофобии одержать верх, разрушить существующую архитектуру международных отношений. Мы должны помнить катастрофические последствия, к которым привели "идеи исключительности и превосходства" отдельных народов, попытки вершить судьбы мира за счет попрания законных интересов других государств и народов. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - заключил посол.
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