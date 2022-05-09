https://ria.ru/20220509/zelenskiy-1787669037.html

"Клоун-попрошайка": Зеленского высмеяли за мечты о двух Днях победы

"Клоун-попрошайка": Зеленского высмеяли за мечты о двух Днях победы - РИА Новости, 09.05.2022

"Клоун-попрошайка": Зеленского высмеяли за мечты о двух Днях победы

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал, что в стране будут отмечать... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:53

2022-05-09T16:53

2022-05-09T19:19

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал, что в стране будут отмечать "два Дня победы".Многие комментаторы были раздражены провокационным тоном украинского лидера и усомнились, что ролик действительно был снят в Киеве."Какой позер. Взял под контроль все СМИ, выгнал политических оппонентов и управляет аппаратом террора для подавления инакомыслия, в то же время бросая тысячи солдат на восток Украины. А сам все время в безопасности от боевых действий", — заметил пользователь с ником Mark.По мнению комментатора Zuck из США, Зеленский "толкает своих людей в мир фантазий", но скоро в его стране не останется никого, чтобы стать свидетелем "украинской победы"."Очень утомительно смотреть на этого клоуна-попрошайку, который не заботится о своих людях, а думает только о деньгах и еще раз о деньгах. Трус", — добавил Phillyhere."Если вы собираетесь использовать зеленый экран, хотя бы стабилизируйте фоновые кадры, чтобы они не двигались, пока передний объект не движется вместе с ним. Все эти миллиарды, пожертвованные вам, и вы не можете позволить себе приличного парня с Adobe After Effects?" — удивился iamgroot."Легко быть большим человеком, когда все остальные платят за это. Вместо того чтобы делать пропагандистские ролики, Зеленский, вернитесь за стол переговоров!" — потребовала DebbieA11752465."Так вот почему он сидит и смотрит, как его парней избивают на сталелитейном заводе. Если это его представление о победе, пусть оставит его при себе", — заявил david beaufort."Он Че Гевара. Только из цирка", — резюмировал Strayp.В одной из публикаций, приуроченных к 9 Мая, Зеленский прикрепил фото украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме. Через некоторое время пост отредактировали, а снимок военного с нацистской символикой удалили.

https://ria.ru/20220509/retsessiya-1787661309.html

https://ria.ru/20220509/intsident-1787665120.html

https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787284749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, киев, украина, сша