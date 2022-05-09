https://ria.ru/20220509/zasedanie-1787691975.html
Источник в Совбезе сообщил, что США запросили проведение заседания по КНДР
Источник в Совбезе сообщил, что США запросили проведение заседания по КНДР - РИА Новости, 09.05.2022
Источник в Совбезе сообщил, что США запросили проведение заседания по КНДР
США запросили проведение в среду заседания СБ ООН по ситуации вокруг КНДР на фоне очередного пуска ракеты, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T20:24
2022-05-09T20:24
2022-05-09T20:59
сша
японское море
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
оон
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ООН, 9 мая - РИА Новости. США запросили проведение в среду заседания СБ ООН по ситуации вокруг КНДР на фоне очередного пуска ракеты, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.КНДР в субботу запустила с моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одну баллистическую ракету малой дальности, предположительно, баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ)."США запросили проведения соответствующего заседания на среду", - сказал собеседник агентства.Еще несколько источников эту информацию подтвердили.
https://ria.ru/20220508/razveddannye-1787541456.html
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сша, японское море, кндр (северная корея), совет безопасности оон, оон
20:24 09.05.2022 (обновлено: 20:59 09.05.2022)
Источник в Совбезе сообщил, что США запросили проведение заседания по КНДР
США запросили проведение заседания Совбеза ООН по КНДР